Simon Mignolet komt met heel plotse en wereldschokkende aankondiging

Foto: © photonews
Simon Mignolet komt met een heel plotse en wereldschokkende aankondiging. De doelman van Club Brugge stopt na de Champions' play-offs met keepen. Hij trekt in september al naar de Belgische voetbalbond voor een andere functie.

In 2023 nam hij al afscheid als Rode Duivel, nu stopt Simon Mignolet ook als actief voetballer. Na de Champions' Play-offs van dit seizoen komt er geen jaartje meer bij voor Club Brugge, maar ook niet voor een andere ploeg.

Simon Mignolet stopt als doelman na dit seizoen

Ondertussen volgt Big Si al een opleiding tot technisch directeur bij de Belgische voetbalbond. Na zijn carrière gaat Mignolet ook effectief aan de slag bij de KBVB, want vanaf 1 september krijgt hij er een functie in het management.

"Ik heb het mijn zoon pas gisteren laten weten, want als die het geweten had, had heel Knokke het geweten. Mijn familie was heel verrast. Mijn broer waar ik heel vaak mee pingpong, die ging er heel anders mee om dan mijn vrouw, want die ziet me liever op het veld staan", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Nieuwe kansen voor Simon Mignolet van Club Brugge op komst

"Ik heb de beslissing genomen met mijn vrouw. Dit worden mijn laatste tien wedstrijden als voetballer", aldus Simon Mignolet. "Er liggen nog tien belangrijke wedstrijden voor ons met één belangrijk doel: kampioen worden en die tweede ster pakken."

De carrière van Mignolet zit er dus zo goed als op. Daarna kan hij zich gaan focussen op nieuwe dingen. We willen de Limburgse goalie alvast veel succes wensen in zijn verdere (sport)carrière en bedanken voor alle mooie momenten.

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

🎥 Lukaku en De Bruyne inspireren plots ook... Jannik Sinner en Zizou Bergs

Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Club Brugge maakt selectie voor Anderlecht bekend: aantal opvallende afwezigen en één grote terugkeer

Zware domper voor kersvers kampioen PSV: drama voor aanvoerder Schouten

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

Nieuwe opdoffer voor Karel Geraerts: Stade Reims moet hopen op een mirakel

Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid

🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

Mislukt seizoen als Club Brugge de titel niet wint? Hans Vanaken geeft duidelijk antwoord

Premier League lonkt plots voor twee opvallende namen uit de JPL

Het is beslist: PSV kroont zich tot vroegste landskampioen ooit in Nederland!

SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs

🎥 Zouden ze bij Anderlecht spijt hebben? Luis Vazquez slaat opnieuw toe bij Getafe

Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

Analisten furieus over bekerfinale: "Het is belachelijk"

Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union"

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

Druk op de ketel voor Club Brugge: "Negatieve energie"

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

"Waarvoor dient de VAR?" Keisuke Goto laat zich helemaal gaan

"Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing

Toptransfer op Jan Breydel? 'Gesprekken tussen topclub en Club Brugge opgestart'

Lastige zoektocht naar opvolger Mignolet kan beginnen: Van der Elst waarschuwt Club Brugge

📷 "Het is duidelijk dat hij te zwaar staat": ex-speler JPL wordt niet gespaard door zijn coach

Kersvers Rode Duivel, prijs omhoog? 'Giganten willen De Cat wegkapen voor neus Real en Bayern'

Union SG wast handen in onschuld: "Dan moet je andere sport gaan doen"

Wouter Vrancken gaat helemaal los na Union - STVV: "Jammer dat mijn jongens geflikt worden"

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union?

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

