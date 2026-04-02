Simon Mignolet komt met heel plotse en wereldschokkende aankondiging

Simon Mignolet komt met een heel plotse en wereldschokkende aankondiging. De doelman van Club Brugge stopt na de Champions' play-offs met keepen. Hij trekt in september al naar de Belgische voetbalbond voor een andere functie.

In 2023 nam hij al afscheid als Rode Duivel, nu stopt Simon Mignolet ook als actief voetballer. Na de Champions' Play-offs van dit seizoen komt er geen jaartje meer bij voor Club Brugge, maar ook niet voor een andere ploeg.

Ondertussen volgt Big Si al een opleiding tot technisch directeur bij de Belgische voetbalbond. Na zijn carrière gaat Mignolet ook effectief aan de slag bij de KBVB, want vanaf 1 september krijgt hij er een functie in het management.

"Ik heb het mijn zoon pas gisteren laten weten, want als die het geweten had, had heel Knokke het geweten. Mijn familie was heel verrast. Mijn broer waar ik heel vaak mee pingpong, die ging er heel anders mee om dan mijn vrouw, want die ziet me liever op het veld staan", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Nieuwe kansen voor Simon Mignolet van Club Brugge op komst

"Ik heb de beslissing genomen met mijn vrouw. Dit worden mijn laatste tien wedstrijden als voetballer", aldus Simon Mignolet. "Er liggen nog tien belangrijke wedstrijden voor ons met één belangrijk doel: kampioen worden en die tweede ster pakken."



