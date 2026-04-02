Bart Verhaeghe laat zich uit over opvolging Mignolet, maar: 'Belangrijke piste zegt al neen'

Club Brugge neemt na dit seizoen definitief afscheid van Simon Mignolet. De doelman van blauw-zwart gaf op een persconferentie aan na dit seizoen te stoppen met zijn actieve loopbaan. En dus is de vraag: wat nu?

Dit seizoen was er de nodige fuzz over de doelmannen bij Club Brugge. Er was de rotatiepolitiek onder Nicky Hayen en er waren de blessures van zowel Simon Mignolet als Nordin Jackers doorheen de maanden.

Simon Mignolet stopt na de Champions' play-offs met keepen. Hij gaat aan de slag als manager bij de KBVB vanaf september en is dus toe aan zijn laatste tien wedstrijden als goalie. Dat liet hij zelf weten op een persconferentie donderdagmiddag.

Bart Verhaeghe stak zijn lof niet onder stoelen of banken op die persconferentie. Al betekent dat ook dat er nu zekerheid is over Simon Mignolet - de laatste paar maanden leek het er al op dat zijn contract niet zou verlengd worden, maar dat was nog niet zeker.

'Club Brugge zoekt vervanger, Koen Casteels zegt neen'

En dus kan er naar een vervanger worden gezocht door Bart Verhaeghe. "We gaan voor vervanging kijken. We gaan iemand zoeken die Simon waardig kan vervangen. En we gaan zo iemand vinden", aldus de sterke man van Club Brugge.

En dus zal opnieuw gekeken worden naar een aantal van de opties die de voorbije maanden al eens de revue passeerden. Te beginnen met Koen Casteels, die momenteel speelt voor het Saudische Al-Qadsiah. Hij lijkt volgens Het Laatste Nieuws alvast niet te willen komen.