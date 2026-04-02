Na de moeilijke maanden: dit heeft Bart Verhaeghe te zeggen over stoppende Simon Mignolet

Simon Mignolet verbaasde de voetbalwereld deze donderdagmiddag door zijn voetbalpensioen binnen twee maanden aan te kondigen. Op een persconferentie in Brugge deed hij het waarom uit de doeken. Ook Bart Verhaeghe was erbij.

The Final Chapter 📖

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 2, 2026

Ook Bart Verhaeghe was aanwezig op de persconferentie die werd ingelegd naar aanleiding van het nakende afscheid van Big Si. En de sterke man van Club Brugge nam ook het woord over zijn doelman Mignolet.

De voorbije maanden was er af en toe wel wat te doen over de relatie tussen Mignolet en de bazen van Club Brugge. Er was de doelmannenkwestie van het begin van het seizoen met de rotatiepolitiek en de keuze voor Jackers bij momenten.

Bart Verhaeghe vol lof voor Simon Mignolet

Toch wilde Verhaeghe nu niet anders doen dan veel lof toezwaaien richting Simon Mignolet. Die pakte met Club Brugge al vier titels en hoort zo - samen met Hans Vanaken en Brandon Mechele - tot het 'meubilair' van blauw-zwart.



"We moeten terug naar Birger Jensen om iemand met een vergelijkbaar statuut te vinden als Club-doelman. Dat hij dit afscheid zo plant, typeert Simon. Ik ben ook blij dat hij bij de voetbalbond aan de slag gaat", aldus Verhaeghe.