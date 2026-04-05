🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is

In de Challenger Pro League stonden zondag twee opvallende affiches op het programma. Club Luik pakte uit met een stevige derbyzege, terwijl Patro Eisden zich op het veld van Seraing verrassend liet verrassen.

Dankzij het voetbal op paasmaandag wordt er op zondag minder gespeeld in België. Westerlo neemt het 's avonds op tegen Charleroi in de Europe Play-offs, maar ook in de Challenger Pro League werd er gevoetbald.

Club Luik wint Waalse derby

Club Luik nam het op tegen Olympic Charleroi in een Waalse derby. Na zeven minuten spelen zette Arslan RFC Liège al op voorsprong. Kylian Hazard verdubbelde de score net voor rust: met 2-0 ging de thuisploeg de kleedkamers in.

Na de pauze kon Charleroi de scheve situatie niet meer recht trekken: Dailly scoorde de aansluitingstreffer in minuut 90+2, maar toen was de match eigenlijk al gespeeld. Voor Club Luik is het een belangrijke zege, ze springen op deze manier naar plaats zes in het klassement met 47 punten.

Patro Eisden laat dure punten liggen tegen Seraing

De nummer vijf, Patro Eisden Maasmechelen, kwam ook in actie. De Limburgers namen het op verplaatsing op tegen Seraing, maar dat verliep niet helemaal zoals verwacht. Kort voor rust scoore Mabani de 1-0.

Ondanks een hoop meer doelpogingen kon Patro de defensie van Seraing niet kraken. De thuisploeg hield de drie punten uiteindelijk thuis nadat Bouchentouf in de toegoegde tijd de eindstand vastlegde. Patro-coach Stijn Stijnen hield het nog voor het laatste fluitsignaal voor bekeken.



