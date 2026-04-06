🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

Domenico Tedesco beleefde met Fenerbahçe een bewogen wedstrijd tegen Beşiktaş. Zijn vreugde-explosie sprak boekdelen.

Domenico Tedesco, die deze winter al de Turkse Supercup won tegen Galatasaray, maakt intussen stevig indruk in Turkije. Gisteren won Fenerbahçe met 1-0 van Beşiktaş.

Het verlossende doelpunt viel helemaal op het einde van de blessuretijd, na een discutabele penaltyfout uitgelokt door Nene Dorgeles (ex-Westerlo). Toen Kerem Aktürkoğlu die strafschop omzette en de scheidsrechter meteen affloot, ging Tedesco uit zijn dak op een manier die we bij de Rode Duivels nooit echt van hem gezien hadden.

— meri (@merblusarchive) April 5, 2026

Een cruciale overwinning om op één punt van Galatasaray te blijven

Op de persconferentie toonde hij zich bijzonder trots op de prestatie van zijn spelers. "Vandaag hadden we geen penalty nodig om te winnen. We hebben een heel sterke wedstrijd gespeeld en genoeg grote kansen afgedwongen om deze overwinning te verdienen. Over de penalty kan ik niets zeggen. Ik kan die beslissing niet beoordelen nadat de scheidsrechter gefloten heeft.”

Tedesco’nun herhangi bir sportmenlik dışı davranışı yok, konuyu uzatan Cerny, eğer Tedesco sarı kart gördüyse Cerny de görmeliydi. Yardımcı hakeme yönelik saygısız bir davranışı varsa onu bilemeyiz. Tedesco’nun gördüğü sarı kart yanlış.#FBvBJK pic.twitter.com/ClEwFf7Nnt



Onze voormalige bondscoach kon daarbij onder meer rekenen op een ijzersterke N’Golo Kanté. De Fransman, die tijdens de vorige interlandperiode nog werd opgeroepen door Didier Deschamps, was overal op het veld te vinden achter Mattéo Guendouzi en Marco Asensio.

"Hij speelde vandaag een fantastische wedstrijd. Hij was bijzonder sterk op de tweede ballen. De grote troef van Beşiktaş is net het oppikken van die tweede ballen na lange passes en van daaruit de counter opzetten. Daar hebben ze ook de spelers voor. Maar N’Golo zat er telkens tussen. Ook met de bal aan de voet was hij sterk in zijn infiltraties. Je mag gerust zeggen dat hij beslissend was", looft Tedesco hem.