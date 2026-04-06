Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

RSC Anderlecht is er niet in geslaagd om de zware achterstand uit de eerste helft op Jan Breydel nog goed te maken. Hoewel het na rust duidelijk beter ging, kan Ludwig Augustinsson daar allerminst een positieve balans uit opmaken.

Soms is het een cliché, maar maandagavond op Jan Breydel kon je echt spreken van een wedstrijd met twee gezichten van RSC Anderlecht. In de eerste helft waren de Brusselaars nergens te bespeuren, al hielp het natuurlijk niet dat Club Brugge op een bijzonder hoog niveau speelde. Toch was het gebrek aan intensiteit pijnlijk om te zien.

Een vaststelling waar Ludwig Augustinsson zich alleen maar bij kan aansluiten. Zelf zat hij in de eerste helft ook niet in de wedstrijd, om na rust wel een pak beter voor de dag te komen. "De basis van het voetbal was er langs onze kant niet in de eerste helft", vat de Zweed samen. "Brugge was overal, ze deden wat ze wilden."

Augustinsson wil zwakke prestatie niet relativeren

Dat Anderlecht na rust beter voor de dag kwam, maakt het misschien nog frustrerender. "Natuurlijk was het beter na de rust, maar je kan niet zomaar een hele helft weggooien op die manier en dan hopen hier iets te pakken", betreurt Augustinsson.

"In de eerste helft zaten we heel ver onder ons niveau. We waren voortdurend te laat, stonden niet compact en verloren duels langs alle kanten", somt de Anderlecht-verdediger vervolgens op. "Op die manier is het moeilijk om wedstrijden te winnen. Na de pauze was het beter, maar over het geheel genomen nog altijd niet goed genoeg."

Met die nederlaag begint Anderlecht bijzonder slecht aan de Champions' Play-offs, die de Brusselaars als zesde zijn gestart… en op die plaats blijven ze voorlopig ook nog even staan.