Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge veegde Anderlecht voor de rust volledig van de mat, maar liet het na de pauze toch nog spannend worden. Hein Vanhaezebrouck zag tegelijk een stevige waarschuwing én een krachtig signaal.

Club Brugge boekte maandagnamiddag een 4-2 zege in eigen huis tegen Anderlecht. We kregen een opvallend wedstrijdbeeld. Blauw-zwart domineerde de eerste helft compleet, paars-wit had niets te zeggen.

Maar na de pauze liet Club de gaspedaal wat los, waardoor de Brusselaars iets meer in de wedstrijd konden komen. Het werd nog 3-2, voor Romeo Vermant de wedstrijd besliste op het einde.

"Het is wel makkelijker, vind ik, om nog 15 minuten door te duwen, een vierde doelpunt te maken en dan pas de voet van het gaspedaal te halen", stelde Hein Vanhaezebrouck na afloop bij DAZN.

"Dan heb je de tegenstander doodgemaakt. Het is toch een les die ze moeten meenemen naar de volgende wedstrijden", vindt de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht. Maar Vanhaezebrouck wou ook nog eens terugkomen op die fantastische 45 minuten voor de pauze.

"Ze hebben nu wel laten zien tot wat ze in staat zijn in die eerste helft, ook al was de tegenstand zwak. Wat Club tijdens de eerste helft liet zien, dat was toch van het beste dat we deze play-offs gaan zien", gaat hij verder. "Tegen Union zal het wel een stuk moeilijker worden, want die kunnen beter verdedigen. Als je op voorsprong komt tegen hen, dan maak je wel kans."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over KAA Gent - KV Mechelen: 1-1 Dostojewski Dostojewski over Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Allemaal op vakantie geweest" Sv1978 Sv1978 over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 IXL IXL over Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing Luc Van Mechelen Luc Van Mechelen over Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?" Artevelde Artevelde over KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden RememberLierse RememberLierse over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" Real09 Real09 over Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge w-b forever w-b forever over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved