Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Club Brugge veegde Anderlecht voor de rust volledig van de mat, maar liet het na de pauze toch nog spannend worden. Hein Vanhaezebrouck zag tegelijk een stevige waarschuwing én een krachtig signaal.

Club Brugge boekte maandagnamiddag een 4-2 zege in eigen huis tegen Anderlecht. We kregen een opvallend wedstrijdbeeld. Blauw-zwart domineerde de eerste helft compleet, paars-wit had niets te zeggen.

Maar na de pauze liet Club de gaspedaal wat los, waardoor de Brusselaars iets meer in de wedstrijd konden komen. Het werd nog 3-2, voor Romeo Vermant de wedstrijd besliste op het einde.

Vanhaezebrouck ziet les voor Club, maar is ook zwaar onder de indruk

"Het is wel makkelijker, vind ik, om nog 15 minuten door te duwen, een vierde doelpunt te maken en dan pas de voet van het gaspedaal te halen", stelde Hein Vanhaezebrouck na afloop bij DAZN.

"Dan heb je de tegenstander doodgemaakt. Het is toch een les die ze moeten meenemen naar de volgende wedstrijden", vindt de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht. Maar Vanhaezebrouck wou ook nog eens terugkomen op die fantastische 45 minuten voor de pauze.

"Ze hebben nu wel laten zien tot wat ze in staat zijn in die eerste helft, ook al was de tegenstand zwak. Wat Club tijdens de eerste helft liet zien, dat was toch van het beste dat we deze play-offs gaan zien", gaat hij verder. "Tegen Union zal het wel een stuk moeilijker worden, want die kunnen beter verdedigen. Als je op voorsprong komt tegen hen, dan maak je wel kans."