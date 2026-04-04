Afspraak met de geschiedenis: Standard wint voor het eerst in 1792(!) dagen in de play-offs

OH Leuven en Standard zijn aan hun Europe Play-offs begonnen. De Leuvenaars wilden vertrouwen blijven tanken, de bezoekers wilden eindelijk nog eens winnen in de play-offs. Dat zou de Rouches ondanks een achterstand uiteindelijk gaan lukken.

We nemen jullie even mee naar de recente geschiedenis van Standard de Liège in de play-offs. 2024-2025: zeven gelijke spelen en drie nederlagen. 2023-2024: vijf gelijke spelen, vier nederlagen en een wedstrijd tegen Westerlo die door supportersprotest nooit werd gespeeld.

2022-2023: twee gelijke spelen, vier nederlagen. 2021-2022: veertiende en niet geplaatst voor play-off 2. En dus moeten we terug naar 8 mei 2021. Op de tweede speeldag van de eindronde won Standard met 2-1 van KAA Gent. 3 op 18 dat seizoen, daarna werd nog vier keer verloren.

Afspraak met de geschiedenis voor Standard?

Na dertig wedstrijden zonder overwinning wilde Standard dit seizoen zo snel mogelijk een overwinning pakken in de vermaledijde Europe Play-offs. Al was het maar om de supporters rustig te houden dit seizoenseinde.

Pirard en Abid vervingen in de basiself van Vincent Euvrard de vierende Epolo (na de kwalificatie van Congo voor het WK) en de geblesseerde Teuma. OH Leuven vatte de clash aan met dezelfde elf spelers die de reguliere competitie afsloten.

OH Leuven komt op voorsprong, maar Standard erop en erover

In een eerder matige eerste helft wisten geen van beide ploegen te scoren, al moesten zowel Prévot als Pirard wel een paar keer laten zien dat ze goede reflexen hebben. Pas in de tweede helft barstte de wedstrijd echter écht los.





Henok Teklab maakte er meteen na de pauze 1-0 van voor de Leuvenaars en dus was er andermaal werk aan de winkel voor de bezoekers als ze iets zouden willen meepakken uit Leuven. Ayensa maakte er halfweg de tweede helft 1-1 van na een goede voorzet van Abid.

Die was heel erg actief en bekroonde zijn wedstrijd met de 1-2 zo'n tien minuten voor tijd, in de blessuretijd werd het vanop de stip zelfs nog 1-3. Door de zege schrijven de Rouches geschiedenis onder Euvrard én blijven ze op één puntje van Genk kamperen in de strijd om Europees voetbal. Voor OH Leuven lijken het lange play-offs te kunnen worden.