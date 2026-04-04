(Siebe Schrijvers) Henok Teklab 48'
1-0
1-1
65' Dennis Ayensa (Adnane Abid)
1-2
80' Ewoud Pletinckx
1-3
90+7' Dennis Ayensa (pen)
Datum: 04/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 1
Afspraak met de geschiedenis: Standard wint voor het eerst in 1792(!) dagen in de play-offs
Foto: © photonews

OH Leuven en Standard zijn aan hun Europe Play-offs begonnen. De Leuvenaars wilden vertrouwen blijven tanken, de bezoekers wilden eindelijk nog eens winnen in de play-offs. Dat zou de Rouches ondanks een achterstand uiteindelijk gaan lukken.

We nemen jullie even mee naar de recente geschiedenis van Standard de Liège in de play-offs. 2024-2025: zeven gelijke spelen en drie nederlagen. 2023-2024: vijf gelijke spelen, vier nederlagen en een wedstrijd tegen Westerlo die door supportersprotest nooit werd gespeeld.

2022-2023: twee gelijke spelen, vier nederlagen. 2021-2022: veertiende en niet geplaatst voor play-off 2. En dus moeten we terug naar 8 mei 2021. Op de tweede speeldag van de eindronde won Standard met 2-1 van KAA Gent. 3 op 18 dat seizoen, daarna werd nog vier keer verloren.

Afspraak met de geschiedenis voor Standard?

Na dertig wedstrijden zonder overwinning wilde Standard dit seizoen zo snel mogelijk een overwinning pakken in de vermaledijde Europe Play-offs. Al was het maar om de supporters rustig te houden dit seizoenseinde.

Pirard en Abid vervingen in de basiself van Vincent Euvrard de vierende Epolo (na de kwalificatie van Congo voor het WK) en de geblesseerde Teuma. OH Leuven vatte de clash aan met dezelfde elf spelers die de reguliere competitie afsloten.

OH Leuven komt op voorsprong, maar Standard erop en erover

In een eerder matige eerste helft wisten geen van beide ploegen te scoren, al moesten zowel Prévot als Pirard wel een paar keer laten zien dat ze goede reflexen hebben. Pas in de tweede helft barstte de wedstrijd echter écht los.

Henok Teklab maakte er meteen na de pauze 1-0 van voor de Leuvenaars en dus was er andermaal werk aan de winkel voor de bezoekers als ze iets zouden willen meepakken uit Leuven. Ayensa maakte er halfweg de tweede helft 1-1 van na een goede voorzet van Abid.

Die was heel erg actief en bekroonde zijn wedstrijd met de 1-2 zo'n tien minuten voor tijd, in de blessuretijd werd het vanop de stip zelfs nog 1-3. Door de zege schrijven de Rouches geschiedenis onder Euvrard én blijven ze op één puntje van Genk kamperen in de strijd om Europees voetbal. Voor OH Leuven lijken het lange play-offs te kunnen worden.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 6.1 7
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 16/43 (37.2%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Dussenne Noë 86' 6.7 6
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Verstraete Birger 67' 5.9 6
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 90' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Schrijvers Siebe A 77' 6.7 5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Maziz Youssef 76' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Teklab Henok 90' 7.8 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 67' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 34/51 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Ominami Takuma 0'  
George Wouter 23' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
Meer statistieken
Karim Traoré Abdoul 4' 6.3  
Meer statistieken
Vaesen Kyan 23' 6.4 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 14' 5.7 5
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 13' 5.8 5
Meer statistieken
Kayo Bryang 0'  
Opoku Davis 0'  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.7 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 29/38 (76.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Bates David 90' 6.8 6
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
Meer statistieken
Homawoo Josué 90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 28/39 (71.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/9 (0%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nielsen Casper 81' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco 88' 6.1 6
  • Nauwkeurige passes: 38/50 (76%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 6.2 7
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Abid Adnane A 81' 7.6 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
NKada Timothée 60' 6.2 5
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Said Rafiki 61' 6.9 6
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 0'  
Mehssatou Nayel 2' 6.6  
Meer statistieken
Ayensa Dennis ⚽ ⚽ 30' 8.2 7
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
René Mitongo 0'  
Karamoko Ibrahim 9' 6.5  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nguene Bernard 29' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
El Hankouri Mohamed 9' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Daan 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
De vloek is dan toch voorbij en nu wil Standard alleen maar meer: "Op 1 punt van Racing Genk"

04/04

Het leek wel een eeuwig durende reeks te zijn die Standard steeds meer schaamrood op de wangen bezorgde. Dat is nu echter verleden tijd. Jawel, Standard heeft gewonnen in d...

Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

05/04 4

Bij zowat alle offensieve acties van Standard was hij betrokken. Zo leverde Adnane Abid een van zijn beste prestaties af, zo niet zijn beste sinds zijn komst aan de oevers ...

OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

05/04 1

Aangezien Standard dit seizoen nog nooit won nadat het op achterstand was gekomen, dacht OH Leuven dat het ergste achter de rug was door meteen na de rust via Henok Teklab ...

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi
