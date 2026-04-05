Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi

Charleroi heeft zijn slechte reeks verlengd met een 2-0-nederlaag op bezoek bij Westerlo. De Zebra's kregen nochtans opnieuw grote kansen, zelfs na de uitsluiting van Etienne Camara. Westerlo doet zo een goede zaak in de strijd om Europees voetbal.

In de enige 1A-wedstrijd op deze Ronde van Vlaanderen-zondag wilde Charleroi stoppen met aanmodderen en een einde maken aan zijn reeks van negen matchen zonder zege. Daarvoor kon Hans Cornelis rekenen op Parfait Guiagon en Kevin Van den Kerkhof, beiden terug uit schorsing. Verder verwees Mardochée Nzita Jules Gaudin naar de bank.

Gesterkt door een zege tegen Eupen in een oefenduel tijdens de interlandbreak begon Charleroi sterk en kreeg het in de eerste twintig minuten twee grote kansen. Parfait Guiagon dacht even de score te openen na knap werk van Patrick Pflücke in de omschakeling, maar zijn inzet strandde tegen de buitenkant van de paal.

Sporting Charleroi krijgt geen loon naar werken

Daarna hield Andreas Jungdal de stand zoals ze was met een reflexparade op een knal van Nzita, fraai bediend door Antoine Bernier. Maar als er één ploeg is die intussen wel weet dat de kansen niet afmaken uitnodigt tot een tegengoal, dan is het Charleroi. En toch herhaalde de geschiedenis zich opnieuw.

Bij een corner dook Shunsuke Saito in de rug van Parfait Guiagon op en forceerde met veel flair een strafschop. Een cadeautje dat door kapitein Emin Bayram werd aangenomen: hij bleef koel, ook al dook Mohamed Koné de goede hoek in.







Toen Sporting Charleroi even later via Scheidler de bal in doel werkte, werd de actie afgefloten voor buitenspel van Cheick Keita op het moment van zijn deviatie aan de eerste paal en zo bleef het bij 1-0 voor Westerlo bij de rust.

Charleroi begon na de pauze zoals het was gestopt, met een kans via een controle en schot van Pflücke, gepareerd door Jungdal. Maar een nieuw wedstrijdfeit temperde vervolgens de aanvallende drang van de Zebra’s.

Terwijl de scheids fout van Josimar Alcocer in het voordeel van Charleroi had gefloten, ging Etienne Camara (enkele minuten eerder al opgeschreven in het boekje met geel) protesteren bij de ref. Die apprecieerde niet dat iemand anders dan de kapitein kwam reclameren en stuurde de Fransman van het veld.

Gebrek aan vertrouwen blijft zichtbaar in de afwerking

Zelfs met tien tegen elf dwongen de bezoekers nog grote kansen af. De net ingevallen Jakob Romsaas stond oog in oog met Jungdal, maar de Deense doelman pakte opnieuw uit met een goede redding. In de daaropvolgende fase was Westerlo dicht bij de dubbele voorsprong met een kopbal van Nacho Ferri net naast.

Toch was Ferri even later alsnog beslissend voor zijn team: 2-0 en einde verhaal op die manier voor de Zebra's, die de kloof met Genk zien oplopen tot zeven punten. Westerlo blijft samen met Standard aanklampen bij de Limburgers.