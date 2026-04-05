Westerlo Westerlo
2-0
Charleroi Charleroi
Emin Bayram (pen) 34'
(Naoufal Bohamdi-Kamoni) Nacho Ferri 79'
Datum: 05/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 1
Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi
Foto: © photonews

Charleroi heeft zijn slechte reeks verlengd met een 2-0-nederlaag op bezoek bij Westerlo. De Zebra's kregen nochtans opnieuw grote kansen, zelfs na de uitsluiting van Etienne Camara. Westerlo doet zo een goede zaak in de strijd om Europees voetbal.

In de enige 1A-wedstrijd op deze Ronde van Vlaanderen-zondag wilde Charleroi stoppen met aanmodderen en een einde maken aan zijn reeks van negen matchen zonder zege. Daarvoor kon Hans Cornelis rekenen op Parfait Guiagon en Kevin Van den Kerkhof, beiden terug uit schorsing. Verder verwees Mardochée Nzita Jules Gaudin naar de bank.

Gesterkt door een zege tegen Eupen in een oefenduel tijdens de interlandbreak begon Charleroi sterk en kreeg het in de eerste twintig minuten twee grote kansen. Parfait Guiagon dacht even de score te openen na knap werk van Patrick Pflücke in de omschakeling, maar zijn inzet strandde tegen de buitenkant van de paal.

Sporting Charleroi krijgt geen loon naar werken

Daarna hield Andreas Jungdal de stand zoals ze was met een reflexparade op een knal van Nzita, fraai bediend door Antoine Bernier. Maar als er één ploeg is die intussen wel weet dat de kansen niet afmaken uitnodigt tot een tegengoal, dan is het Charleroi. En toch herhaalde de geschiedenis zich opnieuw.

Bij een corner dook Shunsuke Saito in de rug van Parfait Guiagon op en forceerde met veel flair een strafschop. Een cadeautje dat door kapitein Emin Bayram werd aangenomen: hij bleef koel, ook al dook Mohamed Koné de goede hoek in.



Toen Sporting Charleroi even later via Scheidler de bal in doel werkte, werd de actie afgefloten voor buitenspel van Cheick Keita op het moment van zijn deviatie aan de eerste paal en zo bleef het bij 1-0 voor Westerlo bij de rust.

Charleroi begon na de pauze zoals het was gestopt, met een kans via een controle en schot van Pflücke, gepareerd door Jungdal. Maar een nieuw wedstrijdfeit temperde vervolgens de aanvallende drang van de Zebra’s.

Terwijl de scheids fout van Josimar Alcocer in het voordeel van Charleroi had gefloten, ging Etienne Camara (enkele minuten eerder al opgeschreven in het boekje met geel) protesteren bij de ref. Die apprecieerde niet dat iemand anders dan de kapitein kwam reclameren en stuurde de Fransman van het veld.

Gebrek aan vertrouwen blijft zichtbaar in de afwerking

Zelfs met tien tegen elf dwongen de bezoekers nog grote kansen af. De net ingevallen Jakob Romsaas stond oog in oog met Jungdal, maar de Deense doelman pakte opnieuw uit met een goede redding. In de daaropvolgende fase was Westerlo dicht bij de dubbele voorsprong met een kopbal van Nacho Ferri net naast.

Toch was Ferri even later alsnog beslissend voor zijn team: 2-0 en einde verhaal op die manier voor de Zebra's, die de kloof met Genk zien oplopen tot zeven punten. Westerlo blijft samen met Standard aanklampen bij de Limburgers.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 8.0 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Reynolds Bryan 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 53/59 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Neustädter Roman 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 60/62 (96.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Bayram Emin 90' 7.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 70/75 (93.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Lapage Amando   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 53/62 (85.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Piedfort Arthur 83' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Haspolat Dogucan 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/53 (84.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Saito Shunsuke 62' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sakamoto Isa 84' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Alcocer Josimar   76' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Nacho Ferri 84' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/16 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/7
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Bank
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Sydorchuk Sergiy 7' 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 11/11 (100%)
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal A 14' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Ourega Dylan 28' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Goure Fernand 6' 6.5  
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 6' 7.0  
  • Schoten op doel: 1/1
Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 6.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Van Den Kerkhof Kevin 83' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Ousou Aiham 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 47/56 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Keita Cheick 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Nzita Mardochee 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Camara Etienne   60' 5.8 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
Titraoui Yacine 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Guiagon Parfait 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pflücke Patrick 83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Bernier Antoine 72' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Scheidler Aurélien 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Romsaas Jakob Napoleon 18' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Szymczak Filip 7' 6.3  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Khalifi Yassine 7' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
Delavallee Martin 0'  
Boukamir Amine 0'  
Herbeleef Westerlo - Charleroi
05/04

Charleroi heeft zijn slechte reeks verlengd met een 2-0-nederlaag op bezoek bij Westerlo. De Zebra's kregen nochtans opnieuw grote kansen, zelfs na de uitsluiting van Etien...

05/04

Westerlo is met een zege aan de Europe Play-offs begonnen. Tegen Charleroi maakten de Kemphanen het verschil op de juiste momenten, al bleef er na afloop vooral ook discuss...

05/04 2

De rode kaart voor Etienne Camara was een van de opvallendste fases van het weekend. De middenvelder van Charleroi kreeg zijn tweede geel na een korte opmerking tegen schei...

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi
