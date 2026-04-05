Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven"

De opvallendste rode kaart van de speeldag lijkt voor Etienne Camara te zijn. De verdedigende middenvelder van Charleroi kreeg zijn tweede gele karton nadat hij iets tegen de scheidsrechter ging zeggen.

Van Den Kerkhof en kapitein Ousou stonden met de ref te praten, tot Camara zich kwam moeien. Lang duurde dat niet, want nog voor hij twee zinnen kon afmaken kreeg hij zijn tweede gele kaart en dus ook rood.

Het was heel opvallend. Van Den Kerkhof reageerde na afloop bij DAZN. Hij legde uit wat er precies gebeurde. "Het is onbegrijpelijk wat er gebeurde. Na de tackle van Alcocer stapten we gewoon naar de scheidsrechter, met een paar spelers. We vertelden hem gewoon dat het een gevaarlijke tackle was. Dat is alles. Étienne kwam er dan bij en zegt alleen: ‘Dat is hetzelfde als bij mij toen ik geel kreeg.’"

Verboomen gaf fout achteraf toe en bood excuses aan

Genoeg voor een tweede gele kaart dus. "Dat is vervelend, want het benadeelt ons voor het verdere verloop van de match. Maar goed, de scheidsrechter heeft zijn fout erkend, hij heeft gezegd dat hij zich vergist had. Hij is zich komen verontschuldigen", geef Van Den Kerkhof toe.

Ook trainer Hans Cornelis, die ondertussen al tien wedstrijden niet meer kon winnen met Charleroi, erkende ook dat Nathan Verboomen zich kwam verontschuldigen. "Maar ik vind het echt belachelijk, die rode kaart. Echt ridicuul. Daar kun je gewoon niet mee leven."



Lees ook... Westerlo zet Europese ambities kracht bij tegen Charleroi›

"Tijdens de wedstrijd zei hij tegen mij dat hij (Camara n.v.d.r.) niet mocht protesteren. Maar hij heeft niet geprotesteerd, want we stonden daar met drie man, en toch geeft hij die gele kaart. En na de match heeft hij zelfs in de kleedkamer gezegd dat hij een fout had gemaakt", aldus Cornelis.