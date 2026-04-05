🎥 Het blijft duren: arbitrage opnieuw onder vuur na heel opvallende rode kaart in Westerlo-Charleroi

Westerlo is met een zege aan de Europe Play-offs begonnen. Tegen Charleroi maakten de Kemphanen het verschil op de juiste momenten, al bleef er na afloop vooral ook discussie hangen over een rode kaart.

Westerlo en Charleroi speelden hun eerste wedstrijd van de Europe Play-offs zondagavond. Het was ook de enige wedstrijd in de Jupiler Pro League op zondag, aangezien er op paasmaandag ook gevoetbald wordt.

Na een dik halfuur spelen kon verdediger Emin Bayram Westerlo vanop de stip op voorsprong zetten in 't Kuipje. Charleroi had nadien nog kansen om gelijk te maken, maar een tweede doelpunt viel niet meer voor de pauze.

Een tien minuten voor het einde van de partij kon Nacho Ferri de eindstand vastzetten met een heel stevige kopbal. Westerlo wint zijn eerste PO-wedstrijd van het seizoen met 2-0 van Charleroi, dat over één bepaalde fase boos zal zijn.

Heel opvallende rode kaart voor Charleroi

Op het uur moest Etienne Camara namelijk gaan douchen na een opvallende rode kaart. De middenvelder kreeg zijn tweede gele kaart nadat hij iets ging zeggen aan de ref.

Na een fout van Alcocer gingen kapitein Ousou én Kevin Van Den Kerkhof verhaal halen bij de scheidsrechter. Camara ging er ook naartoe en kreeg nagenoeg onmiddellijk een gele kaart onder zijn neus geschoven.