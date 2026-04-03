Heymans bezorgt Racing Genk eerste driepunter in Europe Play Offs na nerveus slot in het Bosuilstadion

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Racing Genk heeft zijn openingswedstrijd in de Europe Play Offs met een overwinning afgesloten op het veld van Antwerp. Heymans zorgde voor een dubbele 0-2 voorsprong, Scott milderde nog en zorgde voor een nerveus slot met een stevige VAR-fase.

Altijd terug naar 2023

Bij een wedstrijd tussen Antwerp en Genk worden we toch altijd teruggekatapulteerd naar juni 2023. Toen het warmer was dan nu en vooral toen Alderweireld Antwerp de titel bezorgde. Zo'n drie jaar later kunnen twee basisspelers vrijdagavond zich die dag wellicht nog levendig herinneren: captains Janssen en Heynen zijn de enigen die bij beide wedstrijden in de basiself stonden.

Genk-trainer Nicky Hayen koos met Lucca Brughmans bovendien voor een 17-jarige doelman die nog nooit tussen de palen stond op het hoogste niveau. Door de blessure van Lawal en een keepersprobleem het ideale moment om Brughmans te laten debuteren moest Hayen gedacht hebben.

Magere eerste helft

Die Brughmans moest zich al meteen tonen na enkele minuten. Hij leek eerst redding te moeten brengen op een schot van Scott maar was even verrast als ons toen Somers het leer nog van dichtbij varieerde. Met zijn lange lichaam slaagde Brughmans er toch nog in om redding te brengen.

Genk zette er ondanks een zeer matige eerste helft een schot tussen de palen tegenover van Mirisola. Die glipte door de buitenspelval en kon na een uitstekende pass van Karetsas richting Nozawa sprinten maar de Japanse doelman haalde het één op één-duel met de Genkse spits.





Het was vervolgens lang wachten op nog echt goede kansen in een wedstrijd die vooral uitblonk in afval en spelers die uitgleden. Valencia en Heymans kwamen nog het dichste bij een doelpunt maar trapten allebei rakelings naast.

Dubbelklapper Heymans

Net wanneer iedereen zich klaar maakte om even te verpozen, viel het doelpunt toch nog. Medina verstuurde een uitstekende voorzet vanop links en ook de afwerking van Heymans mocht er zijn. De aanvallende middenvelder besloot in één tijd meteen in de verste hoek.

Antwerp kreeg in de tweede helft niet veel tijd om te reageren want na 5 minuten spelen verdubbelde Heymans de score vanop de stip. Karetsas werd door El Ouahdi in het straatje gestuurd en probeerde Nozawa te chippen waardoor de bal op de arm van Benitez botste. De Argentijn blockte de bal niet bepaald bewust af maar Lothar D'Hondt en de VAR twijfelden niet. Nozawa koos er wel de goede hoek uit maar kreeg de bal tussen zijn benen.

In de competitie werd het hier 3-0 en halverwege de tweede helft werd het bijna 0-3. Nozawa kwam wel heel ver uit en vooral te laat in het sprintduel met Mirisola maar die kon het hoofd niet koel houden zo'n 40 meter voor het lege Antwerpse doel. In plaats van de bal opzij te leggen richting een ploegmaat probeerde hij zelf laatste man Tsunashima tevergeefs te passeren.

Spoken op de Bosuil

Antwerp probeerde wel om de druk op te voeren op het doel van Lucca Brughmans maar kreeg geen kans in elkaar gebokst. Maar net zoals in de reguliere competitie het geval was, hielp de Genkse afweer een handje. De net ingevallen Sor trapte volledig naast een voorzet vanop links waardoor de bal voor de voeten van Scott viel. Die twijfelde niet en zette de aansluitingstreffer mooi weg.

We kregen nog een enorm nerveus slot met Genk dat Déjà vu-gevoelens kreeg, net als Antwerp. De poppen gingen helemaal aan het dansen wanneer Vincent Janssen op zoek ging naar Mujaid Sadick in de Genkse 16. De Antwerp-aanvaller ging het schouderduel aan met de Spanjaard en dan ostentatief naar de grond en wou een penalty. Ook de VAR vond dat D'Hondt naar de beelden moest gaan kijken maar die week niet van zijn eerste gedachte en ging niet in op het verzoek van Janssen.

Toch lukte het de Limburgers om de drie punten over de streep te trekken. Een belangrijke overwinning richting Europees ticket. Bij Antwerp wordt de Europe Play Offs winnen na één speeldag al meteen zeer moeilijk.