Antwerp Antwerp
1-2
KRC Genk KRC Genk
antAntwerp
gnkKRC Genk
0-1
45+2' Daan Heymans (Yaimar Medina)
0-2
51' Daan Heymans (pen)
Christopher Scott 86'
1-2
Datum: 03/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 1
Heymans bezorgt Racing Genk eerste driepunter in Europe Play Offs na nerveus slot in het Bosuilstadion
Foto: © photonews

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Racing Genk heeft zijn openingswedstrijd in de Europe Play Offs met een overwinning afgesloten op het veld van Antwerp. Heymans zorgde voor een dubbele 0-2 voorsprong, Scott milderde nog en zorgde voor een nerveus slot met een stevige VAR-fase.

Altijd terug naar 2023

Bij een wedstrijd tussen Antwerp en Genk worden we toch altijd teruggekatapulteerd naar juni 2023. Toen het warmer was dan nu en vooral toen Alderweireld Antwerp de titel bezorgde. Zo'n drie jaar later kunnen twee basisspelers vrijdagavond zich die dag wellicht nog levendig herinneren: captains Janssen en Heynen zijn de enigen die bij beide wedstrijden in de basiself stonden.

Genk-trainer Nicky Hayen koos met Lucca Brughmans bovendien voor een 17-jarige doelman die nog nooit tussen de palen stond op het hoogste niveau. Door de blessure van Lawal en een keepersprobleem het ideale moment om  Brughmans te laten debuteren moest Hayen gedacht hebben. 

Magere eerste helft

Die Brughmans moest zich al meteen tonen na enkele minuten. Hij leek eerst redding te moeten brengen op een schot van Scott maar was even verrast als ons toen Somers het leer nog van dichtbij varieerde. Met zijn lange lichaam slaagde Brughmans er toch nog in om redding te brengen.

Genk zette er ondanks een zeer matige eerste helft een schot tussen de palen tegenover van Mirisola. Die glipte door de buitenspelval en kon na een uitstekende pass van Karetsas richting Nozawa sprinten maar de Japanse doelman haalde het één op één-duel met de Genkse spits.

Het was vervolgens lang wachten op nog echt goede kansen in een wedstrijd die vooral uitblonk in afval en spelers die uitgleden. Valencia en Heymans kwamen nog het dichste bij een doelpunt maar trapten allebei rakelings naast.

Dubbelklapper Heymans

Net wanneer iedereen zich klaar maakte om even te verpozen, viel het doelpunt toch nog. Medina verstuurde een uitstekende voorzet vanop links en ook de afwerking van Heymans mocht er zijn. De aanvallende middenvelder besloot in één tijd meteen in de verste hoek.

Antwerp kreeg in de tweede helft niet veel tijd om te reageren want na 5 minuten spelen verdubbelde Heymans de score vanop de stip. Karetsas werd door El Ouahdi in het straatje gestuurd en probeerde Nozawa te chippen waardoor de bal op de arm van Benitez botste. De Argentijn blockte de bal niet bepaald bewust af maar Lothar D'Hondt en de VAR twijfelden niet. Nozawa koos er wel de goede hoek uit maar kreeg de bal tussen zijn benen.

In de competitie werd het hier 3-0 en halverwege de tweede helft werd het bijna 0-3. Nozawa kwam wel heel ver uit en vooral te laat in het sprintduel met Mirisola maar die kon het hoofd niet koel houden zo'n 40 meter voor het lege Antwerpse doel. In plaats van de bal opzij te leggen richting een ploegmaat probeerde hij zelf laatste man Tsunashima tevergeefs te passeren.

Spoken op de Bosuil

Antwerp probeerde wel om de druk op te voeren op het doel van Lucca Brughmans maar kreeg geen kans in elkaar gebokst. Maar net zoals in de reguliere competitie het geval was, hielp de Genkse afweer een handje. De net ingevallen Sor trapte volledig naast een voorzet vanop links waardoor de bal voor de voeten van Scott viel. Die twijfelde niet en zette de aansluitingstreffer mooi weg.

We kregen nog een enorm nerveus slot met Genk dat Déjà vu-gevoelens kreeg, net als Antwerp. De poppen gingen helemaal aan het dansen wanneer Vincent Janssen op zoek ging naar Mujaid Sadick in de Genkse 16. De Antwerp-aanvaller ging het schouderduel aan met de Spanjaard en dan ostentatief naar de grond en wou een penalty. Ook de VAR vond dat D'Hondt naar de beelden moest gaan kijken maar die week niet van zijn eerste gedachte en ging niet in op het verzoek van Janssen.

Toch lukte het de Limburgers om de drie punten over de streep te trekken. Een belangrijke overwinning richting Europees ticket. Bij Antwerp wordt de Europe Play Offs winnen na één speeldag al meteen zeer moeilijk.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 5.6 6
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/20 (25%)
Bijl Glenn 70' 6.0 6
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Benítez Mauricio 90' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 72/78 (92.3%)
Tsunashima Yuto 90' 7.3 8
  • Nauwkeurige passes: 57/62 (91.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Foulon Daam 90' 6.4 4
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 23
Scott Christopher 90' 7.9 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/48 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Vandeplas Gerard 45' 6.6 3
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Somers Thibo 69' 5.7 2
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Praet Dennis 90' 6.3 5
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Janssen Vincent 90' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
Al-Sahafi Marwan 20' 6.3 4
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 0'  
Adekami Farouck 45' 6.1 7
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Kouyaté Kiki 0' 6.1  
Hamdaoui Youssef   21' 5.8 5
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Valencia Anthony   0' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Tuypens Eran 0'  
Dierckx Xander 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.1 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/31 (22.6%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Smets Matte   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 50/59 (84.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
El Ouahdi Zakaria 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Bangoura Ibrahima Sory   84' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
Medina Yaimar A 59' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Heymans Daan ⚽ ⚽ 85' 8.2 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Karetsas Konstantinos 84' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/9 (22.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 23
Mirisola Robin 71' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Heynen Bryan 0' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Ito Junya 31' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sor Yira Collins 5' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
Bibout Aaron 19' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
Sattlberger Nikolas 6' 6.5  
Nkuba Ken 6' 6.9  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Palacios Adrian 0'  
Herbeleef Antwerp - KRC Genk
Antwerp en Genk krijgen allebei domper te slikken op Bosuil

03/04 8

KRC Genk is sterk aan de Europe Play-offs begonnen met een zege op het veld van Antwerp. Toch kreeg de knappe start ook een zure nasmaak, want Nicky Hayen zag opnieuw een s...

Heymans bezorgt Racing Genk eerste driepunter in Europe Play Offs na nerveus slot in het Bosuilstadion

03/04

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar Racing Genk heeft zijn openingswedstrijd in de Europe Play Offs met een overwinning afgesloten op het veld van Antwerp. Heymans...

🎥 VAR ziet wel héél opvallende strafschop tijdens Antwerp-Genk: Van der Elst snapt er niets meer van

04/04 39

KRC Genk is met een zege op Antwerp aan de Europe Play-offs begonnen, maar in de slotfase werd het nog even heet op de Bosuil. Een mogelijke strafschopfase zorgde achteraf ...

Somers reageert scherp na niet-gefloten penalty: "Zullen van Lardot wel horen dat het er eentje was zeker?" Reactie

03/04 13

Dat het op de Bosuil kan spoken, weet ondertussen iedereen. Dat, samen met een prangende VAR-fase, zorgde voor een enorm prangend slot in Antwerp-Genk. Uiteindelijk ging de...

Niet Lucca Brughmans maar wel andere doelman krijgt pluim van trainer Nicky Hayen Reactie

04/04 2

Het was al enkele weken een hot topic in Genk en ondanks de blessure van eerste doelman Lawal werd de keuze van trainer Nicky Hayen er niet eenvoudiger op. Uiteindelijk koo...

Antwerp betaalt cash voor twee fatale momenten tegen Genk en ziet pijnpunten terugkomen Reactie

04/04

De ambities van Antwerp hebben na één speeldag in de Europe Play offs meteen een ferme knauw gekregen. De Great Old ging namelijk 1-2 onderuit tegen Racing Genk en volgt nu...

Het kan toch voor Racing Genk: een moeilijke wedstrijd over de streep trekken: "In overlevingsmodus" Reactie

04/04

Racing Genk heeft met 1-2 gewonnen op het veld van Antwerp en zet zo meteen een stevige stap in de Europe Play-offs. De Limburgers sloegen toe op de juiste momenten en leke...

Scorende middenvelder, balende spits bij Racing Genk: "Die moest gewoon binnen" Reactie

04/04

Met 16 doelpunten over alle competities heen doet Daan Heymans het niet slecht in zijn debuutjaar bij Racing Genk. Ook tegen Antwerp was hij goed voor twee doelpunten. Aanv...

Vooraf

LIVE:Geen Champions' Play Offs, wél Europese druk: Antwerp en Genk openen play offs met geladen duel

03/04

Na de interlandbreak is het in de Jupiler Pro League tijd om de Play Offs op gang te trappen. De Bosuil maakt zich meteen klaar voor een topper met de ontvangst van Racing ...

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi
