Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Speeldag 1 in de play-offs zit erop. En daarin was opnieuw heel wat te doen over de arbitrage. En dus was het aan sterke man Lardot om zich uit te laten over een aantal zaken. Hij was scherp in zijn analyse over bepaalde zaken.

Uiteraard ging het in de eerste plaats over de strafschopfase in Union SG - STVV. Daarover had de scheidsrechtersbaas een opvallende mening. Maar er waren nog veel meer fases waar iets over te zeggen viel.

Twee fases in Antwerp - Genk onder de loep

In de match tussen Antwerp en Genk viel er een strafschop na handspel van Benitez. Een strafschop voor de scheidsrechter én ook voor Lardot. "Ik ben akkoord met die beslissing. We hebben dat met de clubs besproken voor de play-offs."

"Zijn arm is niet in lijn met zijn lichaam. De positie is bestrafbaar, dus voor mij is dit een héél goede beslissing van Lothar D'Hondt. Ook op het einde van de wedstrijd was de beslissing van hem goed en dus moest er geen VAR-review komen."

Arbitrage moet de komende weken beter doen

En dan was er nog de strenge tweede gele kaart voor Camara in de match tussen Charleroi en Westerlo. "Ik was niet op het veld, dus ik weet niet wat Camara gezegd heeft", klinkt het bij DAZN bij monde van Lardot. "Er is een procedure rond de samenwerking met de kapitein, die uitleg mag vragen. We hadden dit op een andere manier kunnen oplossen, hier verwacht ik nooit een gele kaart en zeker geen tweede gele kaart."

Globaal gezien hoopt Lardot wel op beterschap de volgende weken en wil alle fouten eruit: "Het is een valse start. We spreken over twee fases. Die fases hadden we zeker op een andere manier kunnen aanpakken. Voor mij is het een valse start door die twee fases. Ik verwacht iets anders van de scheidsrechters voor de volgende matchen."

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

