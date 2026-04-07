Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

De niet gefloten penalty voor STVV tegen Union blijft nazinderen, maar opvallend genoeg sluit ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot zich niet volledig aan bij de algemene verontwaardiging.

De arbitrage liet zich dit weekend nogal opmerken in de Jupiler Pro League. Het meest besproken moment blijft wel de niet gefloten strafschop voor STVV tegen Union. Matsuzawa werd omver gebeukt door Mac Allister, maar de ref én de VAR vonden het geen strafschop waard.

Nagenoeg iedereen lijkt te vinden dat de bal op de stip moest, maar Jonathan Lardot ging daar niet mee akkoord. "Ik ben niet zeker dat iedereen het een strafschop vindt. De meningen zijn meer verdeeld over of er al dan niet een VAR-interventie nodig was", zegt hij bij DAZN.

"Het is gemakkelijker om een penalty te fluiten. Toen ik de wedstrijd live keek zei ik ook meteen dat het er een was", ging de scheidsrechtersbaas verder. Hij probeert ook uit te leggen waarom de VAR dan niet tussenkwam.

Jonathan Lardot ziet grijze zone in veelbesproken penaltyfase

"De focus werd gegeven gegeven met de ‘main-camera’, waar we zicht hadden op één kant van de situatie. Als we dan kijken naar een andere camera zien we Mac Allister die zijn lichaam in een bepaalde positie zet. Het is geen schouder in de rug, maar wel schouder tegen schouder. Toch ook een beetje langs achteren. Om die reden kan ik begrijpen dat de VAR niet is tussengekomen. Maar laat ons duidelijk zijn: als de ref op het veld een strafschop fluit, dan is dat makkelijkste beslissing, en ook de beslissing die we verwachten."

"De intensiteit is hoog, maar de speler van STVV is wat uit evenwicht. Een licht contact had hier ook een serieus effect gegeven. Dat heeft ook gespeeld bij de beslissing van de VAR, om niet tussen te komen. Ik kan hen zeker begrijpen, maar ik kijk vooral naar de on-field beslissing. Het is niet zwart-wit voor mij. Dit is een grijze zone, en dat is het voor de FIFA en de UEFA ook", besluit Lardot.