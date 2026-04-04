Antwerp betaalt cash voor twee fatale momenten tegen Genk en ziet pijnpunten terugkomen

De ambities van Antwerp hebben na één speeldag in de Europe Play offs meteen een ferme knauw gekregen. De Great Old ging namelijk 1-2 onderuit tegen Racing Genk en volgt nu al op 6 punten van de Limburgers.

Beter begin, zelfde verdict

Trainer Joseph Oosting zag nochtans geen dramatische openingsfase van zijn ploeg. Integendeel: Antwerp begon volgens hem beter aan de wedstrijd dan in de voorbije weken en kon ook aan de bal meer brengen. “Het begin was goed en ook in balbezit zag ik meer rust en meer kwaliteit”, stelde de Nederlander. “Tegen een sterke ploeg als Genk hebben we zeker laten zien dat wij ook gewoon een goede ploeg kunnen zijn.”

Toch zat de frustratie vooral in de manier waarop Antwerp zichzelf in de problemen bracht. Oosting wees na afloop vooral naar het gebrek aan scherpte op de beslissende momenten. “Het breekpunt ligt voor mij echt in het game management”, klonk het. “Twintig seconden voor de rust nog een doelpunt weggeven, dat verandert alles. Dan trek je met een totaal ander gevoel naar binnen.”

Ook na de pauze ging het voor de Great Old snel opnieuw mis. Genk sloeg een tweede keer toe en zette Antwerp zo meteen op achtervolgen. Oosting zag daarin vooral een mentale en organisatorische tik. “Dat zijn momenten waarop je de wedstrijd uit handen geeft”, zei hij. “We hebben het onszelf op die manier gewoon veel te moeilijk gemaakt.”Pijnpunt en lichtpunt

Christopher Scott, die in de slotfase nog voor de aansluitingstreffer zorgde, zag hetzelfde patroon terugkomen. “We stonden in de eerste helft eigenlijk goed opgesteld en hadden de match vrij goed onder controle”, vertelde de middenvelder. “Als je dan net voor rust toch nog die tegengoal slikt, is dat een serieuze klap. Dat is iets waar we echt op moeten blijven werken.”



