Antwerp en Genk krijgen allebei domper te slikken op Bosuil

KRC Genk is sterk aan de Europe Play-offs begonnen met een zege op het veld van Antwerp. Toch kreeg de knappe start ook een zure nasmaak, want Nicky Hayen zag opnieuw een speler geblesseerd uitvallen. Ook Oosting moest noodgedwongen wisselen.

KRC Genk en Antwerp openden vrijdagavond de laatste editie van de play-offs op de Bosuil. De Limburgers wonnen met 1-2 en konden zo al meteen een mooie voorsprong nemen op de rest van de Europe Play-offs.

De bezoekers zetten een prima prestatie neer in een redelijk evenwichtige partij. Ze begonnen goed aan play-offs, maar toch verliep niet alles zoals verwacht. Genk keert niet zonder kleerscheuren terug naar huis.

Medina geblesseerd bij Genk, Vandeplas bij Antwerp

Yaimar Medina kreeg namelijk een tik van Yuto Tsunashima waar hij niet ongeschonden van af kwam. De flankspeler werd geraakt toen de bal al weg was en bleef liggen. Hij moest verzorgd worden, maar al snel werd duidelijk dat zijn wedstrijd erop zat. Hij werd vervangen door Junya Ito.

Toch een domper voor Nicky Hayen, die Medina zijn eerste basisplaats gaf op zes wedstrijden tijd. Ook Antwerp-coach Joseph Oosting zag een van zijn spelers uitvallen met een blessure.



Hij moest Gerard Vandeplas al tijdens de rust noodgedwongen vervangen. De 20-jarige aanvaller had last van de enkel en kon niet meer verder. Laten we hopen dat de schade meevalt bij beide spelers.