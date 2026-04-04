Scorende middenvelder, balende spits bij Racing Genk: "Die moest gewoon binnen"

Met 16 doelpunten over alle competities heen doet Daan Heymans het niet slecht in zijn debuutjaar bij Racing Genk. Ook tegen Antwerp was hij goed voor twee doelpunten. Aanvaller Mirisola blijft dan weer zoeken naar de regelmaat.

Voor Daan Heymans blijven de statistieken maar oplopen. Tegen Antwerp was hij goed voor doelpunten negen en tien in de Jupiler Pro League. “Dat mijn stats zo blijven lopen, had ik echt niet verwacht”, gaf hij toe. “Maar als ze punten opleveren, maakt dat het alleen maar mooier.” In zijn eerste seizoen blijft hij zo week na week beslissend.

Een mooie en een lelijke

Zijn goals? Die mochten gezien worden, of net niet. “Eén mooie en één wat lelijkere”, lachte hij. “Maar ze tellen allebei evenveel, dus het maakt niet uit.” Vooral bij die strafschop zat er ook wat gevoel in. “Ik had op voorhand in mijn hoofd wat ik ging doen, maar Nozawa blijkbaar ook”, klonk het met een glimlach.

Toch was de match bij 0-2 nog lang niet gespeeld, besefte Heymans. “Op Antwerp weet je dat het nooit gedaan is”, zei hij. “Die aansluitingstreffer moet je vermijden, want met dat publiek erachter kan het snel keren.” Dat gebeurde ook, al bleef Genk uiteindelijk overeind.Mirisola kritischer

Bij ploegmaat Robin Mirisola had er ook een doelpunt kunnen bijkomen, maar de spits liet zijn kansen onbenut. In de eerste helft faalde hij oog in oog met Nozawa, na rust maakte hij niet de juiste keuze in een veelbelovende omschakeling. “Bij die eerste fase stond ik misschien net buitenspel, maar eigenlijk moet die bal er gewoon in”, gaf hij toe.





Ook over zijn actie in de tweede helft was hij duidelijk. “In zulke momenten moet ik gewoon zakelijker zijn”, zei hij. “Niet te mooi willen doen.” Toch overheerst het positieve gevoel bij de spits. “Het is al mooi dat we Antwerp op zes punten hebben gezet. Nu moeten we die lijn doortrekken.”