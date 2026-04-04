Het kan toch voor Racing Genk: een moeilijke wedstrijd over de streep trekken: "In overlevingsmodus"

Racing Genk heeft met 1-2 gewonnen op het veld van Antwerp en zet zo meteen een stevige stap in de Europe Play-offs. De Limburgers sloegen toe op de juiste momenten en leken na rust door te duwen, maar moesten in het slot nog alle zeilen bijzetten. "Dan weet je dat het hier nog kan spoken."

Aftasten

Het begin was zoals verwacht: gesloten en aftastend. “Een evenwichtige eerste helft waarin weinig ruimte was”, vatte trainer Nicky Hayen samen. “We probeerden wel, maar het kwam er niet echt uit.” Toch viel de 0-1 op een ideaal moment. “Een beetje uit het niets misschien, maar wel net voor rust. Dat helpt.”

Na de pauze leek Genk de wedstrijd in handen te nemen. De 0-2 viel vroeg en gaf ademruimte. “Dan trek je het meer naar je toe en begin je beter te voetballen”, aldus Hayen. “We vonden ook meer ruimte tussen de lijnen, alleen maakten we het ons daar soms nog te moeilijk.”

Zuurstof

Met de aansluitingstreffer kwam Antwerp opnieuw in de match en kantelde het momentum. “Als je hier één bal niet goed wegwerkt en Antwerp zuurstof geeft, wordt het altijd lastig. Dan zet het publiek zich erachter en kan het hier beginnen spoken op de Bosuil."

Want ondanks dat de aansluitingstreffer van Scott pas in de 86e minuut viel, was het nog een dikke tien minuten bibberen voor de bezoekers uit Limburg. “Dan zit je gewoon in overlevingsmodus”, gaf Hayen toe. “Zeker met die extra minuten, dan weet je dat het nog lang kan duren.” De Limburgers hielden het uiteindelijk dicht.





De ontlading na affluiten sprak boekdelen. “Dit zijn belangrijke punten, zeker op het veld van Antwerp”, besloot Hayen. “We hebben het slim aangepakt en op de juiste momenten toegeslagen. Dan moet je hier gewoon tevreden mee zijn. Een heel zoete overwinning." En dat is in het verleden toch al anders geweest voor Genk, een lastige situatie over de streep trekken. Zelf een minder lastige lukt niet altijd, kijk maar naar de 3-5 in La Louvière die op enkele minuten tijd nog 5-5 werd.