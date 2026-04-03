Reactie Somers reageert scherp na niet-gefloten penalty: "Zullen van Lardot wel horen dat het er eentje was zeker?"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dat het op de Bosuil kan spoken, weet ondertussen iedereen. Dat, samen met een prangende VAR-fase, zorgde voor een enorm prangend slot in Antwerp-Genk. Uiteindelijk ging de bal niet op de stip waardoor Genk met 1-2 kon winnen op Antwerp.

Het complete Bosuilstadion over je heen krijgen, daar is Lothar D'Hondt vrijdagavond in geslaagd tijdens Antwerp-Racing Genk. Bij een 1-2 stand ging Janssen neer in duel met Mujaid Sadick en moest scheidsrechter D'Hondt naar de beelden gaan kijken. Antwerp maakte zich al klaar voor een strafschop en kans op de 2-2 maar D'Hondt wuifde alles weg, ook na het bekijken van de beelden op verzoek van de VAR.

Cynische Somers

"Normaal geven ze hem altijd als de scheidsrechter naar het scherm moet gaan. Heel jammer voor ons dat het nu tegen de normale gang van zaken verliep", oordeelde Antwerp-speler Scott. "Ik had de fase zelf niet volledig gezien maar iedereen was vanop de bank aan het roepen dus ik dacht dat we hem wel zouden krijgen", aldus Scott.

Diens ploegmaat Thibo Somers had de beelden al terug bekeken vooraleer hij ons te woord stond en was duidelijk in zijn oordeel: "Ik denk dat Sadick hem duidelijk op zoekt. Als dat elders op het veld zou gebeuren, is het altijd fout. Zeker als ze in Tubeke besluiten om naar het VAR-scherm te komen... We zullen begin volgende week van Lardot wel horen dat het uiteindelijk wel strafschop was zeker?", was hij cynisch. "Maar daar koop je niets mee."



Nicky Hayen: "Naar scherm moeten was al frappant"

Bij Genk kregen we toch een andere mening te horen bij monde van trainer Nicky Hayen. "We moesten naar overlevingsmodus na hun aansluitingstreffer. In mijn oordeel werd die penaltyfase wel gewoonweg goed beoordeeld", vindt hij. "Janssen zoekt het contact op terwijl Sadick zelfs niet naar hem kijkt. Dat D'Hondt naar het scherm moest, vond ik al frappant. Als dat gefloten werd, ga je heel veel moeten fluiten."

Antwerp-trainer Joseph Oosting wou het vooral hebben over de strafschop die Antwerp tegen kreeg en de 0-2 inleidde. "Vorige week werden we utigenodigd in Tubeke en heb ik enorm veel penaltyfases gezien. Dan werd deze toch wel heel makkelijk gegeven", aldus de Nederlander.

En die penalty die Antwerp niet kreeg? "We hadden wel recht op een gelijkmaker vond ik. Die penaltyfase verlies je na 3, 4 minuten en dat is heel jammer. Ik vind dat we meer verdienden", blijft hij oppervlakkig maar wel bijtend op zijn lip om geen al te grote krtiek te geven.

13 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KRC Genk
Christopher Scott
Thibo Somers
Nicky Hayen

Meer nieuws

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

19:30
8
🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

23:00
21:40
2
22:30
22:00
20:38
21:00
21:20
1
20:30
20:00
19:00
18:30
18:00
4
17:30
2
15:30
17:01
1
16:30
1
16:00
5
15:00
14:30
19
14:00
2
13:01
1
13:30
23
12:30
6
12:00
3
11:30
8
11:00
1
10:30
10:00
6
09:30
9
08:40
4
09:00
1
08:20
7
04/04
07:00
57
06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved