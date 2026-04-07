Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

De arbitrage stond afgelopen weekend opnieuw vol in de schijnwerpers in het Belgische voetbal. Ook na Antwerp-Genk bleef vooral één discutabele fase nazinderen, met verdeeldheid over een mogelijke penalty.

Afgelopen weekend maakte de arbitrage geen goede beurt in het Belgisch voetbal. Er waren heel wat discutabele fases waarna de arbitrage al zwaar onder vuur kwam te liggen.

Het eerste opvallende beeld zagen we tijdens Antwerp-Genk. The Great Old hoopte tegen het einde aan nog een strafschop te krijgen na een botsing tussen Mujaid Sadick en Vincent Janssen.

De scheidsrechter werd naar het VAR-scherm gestuurd, maar besloot om bij zijn beslissing te blijven: geen strafschop. Nicky Hayen en heel wat andere waarnemers vonden het zelfs vreemd dat de een VAR-tussenkomst was.

Patrick Goots zag twijfelgeval tijdens Antwerp-Genk

Maar niet iedereen denkt er hetzelfde over. "De meningen daarover zijn duidelijk verdeeld. Ik vond het op z’n minst een twijfelgeval", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.



"Je kunt ‘m zeker fluiten, want ik snap niet dat je een speler in de grote rechthoek gewoon mag neerbeuken – wat Sadick deed bij Janssen. Als we dat voortaan toelaten, wordt het een soort rugby", besluit hij.