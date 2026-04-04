Niet Lucca Brughmans maar wel andere doelman krijgt pluim van trainer Nicky Hayen
Het was al enkele weken een hot topic in Genk en ondanks de blessure van eerste doelman Lawal werd de keuze van trainer Nicky Hayen er niet eenvoudiger op. Uiteindelijk koos Hayen voor het 17-jarige talent Lucca Brughmans tussen de palen tegen Antwerp en dat pakte goed uit.

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie op het veld van La Louvière ging Genk-doelman Tobias Lawal niet voor de eerste keer dit seizoen in de fout. Het was ook niet de eerste keer op korte tijd dat de Oostenrijkse doelman er niet heel secuur uit zag tussen de palen. Een keeperskwestie drong zich op want met Hendrik Van Crombrugge had Genk een ervaren tweede doelman op de bank zitten.

Lawal blesseerde zich tijdens de interlandbreak bij de opwarming met zijn land maar daarmee was het keepersprobleem in Genk nog niet afgerond. Want naast Van Crombrugge zat namelijk het 17-jarige toptalent Lucca Brughmans die kapitein is bij de Rode Duivels U17 en in de Challenger Pro League al profervaring kon opdoen bij Jong Genk.

Uiteindelijk hakte Hayen de knoop door en koos hij voor Brughmans in plaats van Van Crombrugge. En hoewel de youngster zich tegen Antwerp één keer moest omdraaien, ging hij niet in de fout en kon hij zijn debuut op het hoogste niveau vieren met een 1-2 overwinning op de Bosuil. 



Is de keeperskwestie dan gaan liggen dit seizoen in Genk? "Het is nog niet zeker dat Lucca nu elke wedstrijd zal spelen", doet Nicky Hayen uit de doeken op de persconferentie. "Maar in plaats van het over hem te hebben, zou ik graag de rol van Hendrik Van Crombrugge willen benadrukken", verrast de trainer van Racing Genk.

"Hendrik is 100% fit en geeft elke keer alles op training maar toch heeft hij Lucca vanaf het begin gesteund. We hadden duidelijk gemaakt dat de kaart van de jeugd getrokken ging worden en ik vind het heel knap van Hendrik hoe hij Lucca begeleid heeft. Hij is niet 100% getest geweest tegen Antwerp maar is wel zichzelf gebleven zonder gekke dingen te doen", aldus Hayen.

Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

