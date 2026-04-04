🎥 VAR ziet wel héél opvallende strafschop tijdens Antwerp-Genk: Van der Elst snapt er niets meer van

KRC Genk is met een zege op Antwerp aan de Europe Play-offs begonnen, maar in de slotfase werd het nog even heet op de Bosuil. Een mogelijke strafschopfase zorgde achteraf voor flink wat discussie.

KRC Genk heeft vrijdagavond de eerste driepunter van de Europe Play-offs gepakt op het veld van Antwerp. De Limburgers slikten de 1-2 kort voor het einde maar konden overleven tegen een moeilijke tegenstander.

Ver in de blessuretijd werd het nog even spannend toen scheidsrechter Lothar D'Hondt naar het VAR-scherm geroepen werd. Mujaid Sadick en Vincent Janssen kwamen in contact, waarop de Antwerp-spits nogal spectaculair naar de grond ging.

Franky Van der Elst begrijpt VAR-ingreep niet

Velen waren het er meteen over eens dat hier geen strafschop voor nodig was, maar toch moest de ref gaan kijken. Iets wat Franky Van der Elst enorm opvallend vindt. "Ik ga het nu eens zeggen, ik snap het niet", vertelde hij bij DAZN.

"We hebben daar dinsdag gezeten, honderd clips gezien, en dan zou je tijdens de eerste wedstrijd meteen deze penalty fluiten?", vraagt hij zich af. Van der Elst kan maar moeilijk geloven dat de VAR hier een fout in zag.

"Ken Vermeiren in de VAR denkt dat dit een strafschop is? Echt waar, ik ben écht content dat D’Hondt het geen penalty vond", besloot de analist tijdens de live-uitzending.



