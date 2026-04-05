Adnane Abid (Standard) komt met een serieuze verwittiging aan Genk en de rest

Bij zowat alle offensieve acties van Standard was hij betrokken. Zo leverde Adnane Abid een van zijn beste prestaties af, zo niet zijn beste sinds zijn komst aan de oevers van de Maas. Logischerwijs verscheen hij dan ook met een brede glimlach voor onze microfoon na de zege in Leuven.

"Het was belangrijk om goed te beginnen. Er waren enorm veel vragen of we wel of niet gemotiveerd zouden zijn. Ik denk dat we hebben getoond dat we er volledig bij zijn. We doorbreken een reeks, ook al hadden de meeste spelers eigenlijk weinig te maken met die reeks."

Standard toonde veerkracht... en een talent om reeksen te doorbreken

"Het is goed dat we dat al in de eerste match doen, want het was een rampzalige reeks voor Standard. Dat haalt een last van de schouders en daar zijn we heel blij mee", sprak hij over de 30 wedstrijden zonder overwinning in de play-offs en de eerste zege na 1792 dagen.

Opnieuw een reeks die de troepen van Vincent Euvrard doorbraken: het was hun eerste competitiezege nadat ze op achterstand waren gekomen. "Dat toont dat we de goede richting uitgaan. Iedereen op niveau krijgen had tijd nodig, omdat er veel nieuwkomers waren. Die zeven matchen zonder nederlaag zijn ook een mooie reeks waarop we kunnen voortbouwen."

Abid wil zijn doelpunt krijgen

Persoonlijk was de 22-jarige flankaanvaller, zoals we schreven, bij alle goede momenten betrokken. Hij rondde zijn prestatie af met een assist voor Dennis Ayensa en een doelpunt... dat blijkbaar niet op zijn naam komt, maar als een own goal van Pletinckx wordt genoteerd. Een beslissing die hij niet begrijpt.

Lees ook... OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren›

"Ik weet niet of dit mijn beste match was. Ze hebben me net gezegd dat de scheidsrechters mij het doelpunt niet hebben gegeven, terwijl ik de bal raak. Op video lijkt het alsof Pletinckx hem als laatste aanraakt omdat de bal zo hard richting doel gaat, maar ik was het. Ik hoop dat ze dat nog veranderen zodat ik het doelpunt toch krijg. Voor een aanvaller zijn statistieken altijd belangrijk. En voor ons? We hebben laten zien dat we de Europe Play-offs serieus nemen."