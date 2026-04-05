OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren

Brandon Morren en Loïc Woos vanuit King Power at Den Dreef
| 1 reacties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Aangezien Standard dit seizoen nog nooit won nadat het op achterstand was gekomen, dacht OH Leuven dat het ergste achter de rug was door meteen na de rust via Henok Teklab de score te openen. Toch konden de Rouches nog verrassen.

Vijftien jaar zonder zege op Westerlo, zeven matchen zonder succes in Mechelen, vijf matchen zonder succes bij Cercle Brugge, vier jaar zonder uitzege met drie goals verschil (waarvan een einde kwam in Genk): Standard heeft dit seizoen een patent op het breken van reeksen en liet dat opnieuw zien in Leuven.

Terwijl de Rouches al bijna 1.800 dagen wachtten op een nieuwe zege in de play-offs, wonnen ze dit seizoen voor het eerst nog eens een wedstrijd na een achterstand. Tot frustratie van Leuvenaar Henok Teklab, die nochtans vroeg in de tweede helft de score had geopend na zwak verdedigend werk.

"Ik ben blij met mijn goal, maar teleurgesteld over het resultaat. We zijn goed aan de tweede helft begonnen, maar we hebben die goals veel te gemakkelijk geïncasseerd. Standard speelt over het hele veld in mandekking en dan is het aan ons om de vrijstaande man te vinden. Dat hebben we in de tweede helft beter gedaan, maar vandaag hebben we te gemakkelijk goals weggegeven", klaagde de ex-Union-speler.

Een slechte match voor beide ploegen

Enkele minuten later was ook Thibaud Verlinden, die voor heel wat dreiging zorgde en het vaak haalde van Gustav Mortensen, even ontgoocheld. Volgens hem was de wedstrijd van bedenkelijke kwaliteit en had OHL daarvan moeten profiteren.


"Vorige week hebben we ons nipt gered en was er euforie. Maar nu verliezen we en komen we weer met de voeten op de grond. Dat is voetbal. Waarom? Ik vind dat het een slechte match was van beide ploegen, maar we kregen de kans om een tweede te maken. Die hebben we niet gegrepen en dat hebben we duur betaald."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
OH Leuven
Henok Teklab
Thibaud Verlinden

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp 1-2 KRC Genk
OH Leuven 1-3 Standard
Westerlo 2-0 Charleroi

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over Verboomen excuseert zich voor rode kaart, Charleroi woedend: "Echt ridicuul, hier kan je niet mee leven" Jimmmmm Jimmmmm over Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage TatstOn TatstOn over Jonge Anderlecht-spelers imponeren op prestigieus toernooi en kloppen zelfs Real Madrid filip.dhose filip.dhose over CPL: Eindrondeticket uitgedeeld? Lommel, Lierse, RWDM en Club NXT kennen situatie met 2 speeldagen te gaan ZWaregem ZWaregem over Ngoy en Meunier helpen Lille aan belangrijke zege: Franse pers heeft duidelijke mening Meut Meut over 🎥 Club Brugge zal er ook wat van vinden: moest STVV een strafschop krijgen tegen Union? STAADBAL STAADBAL over OH Leuven kan remonte van Standard moeilijk verteren JaKu JaKu over "Nieuw blunderhoofdstuk": supporters Anderlecht niet onverdeeld gelukkig met nakende beslissing polvh polvh over SK Beveren heeft alles al binnen maar komt met duidelijke waarschuwing voor CPL-clubs The Purple Knight The Purple Knight over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved