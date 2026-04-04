De vloek is dan toch voorbij en nu wil Standard alleen maar meer: "Op 1 punt van Racing Genk"

Het leek wel een eeuwig durende reeks te zijn die Standard steeds meer schaamrood op de wangen bezorgde. Dat is nu echter verleden tijd. Jawel, Standard heeft gewonnen in de play-offs.

De laatste keer dat de Rouches dit nog eens deden is maar liefst ... vier jaar geleden. Dertig play-offwedstrijden na elkaar werden zonder overwinning afgesloten en daar zaten heel wat matchen uit de Europe Play-offs bij. Dan was dit toch een reeks om bijzonder triest van te worden. Standard heeft er in Leuven volledig komaf mee gemaakt.

Het moet een opluchting van jewelste geven aan de boorden van de Maas. "Voor de club betekent dit veel, maar ook voor onze spelersgroep is het belangrijk om de play-offs meteen met een zege te starten", weet trainer Vincent Euvrard. Tien minuten voor tijd was het nog 1-1. "De invallers hebben het kunnen doen keren en maakten het verschil."

Euvrard wil Europe Play-offs winnen

Over het verhaal van die slechte reeks in de play-offs zullen de Rouches nu nog zo weinig mogelijk willen horen. Het wordt tijd dat Standard weer een ambitie kan koesteren die bij de club past. "We staan nu nog op 1 punt van Racing Genk en moeten er gewoon alles aan doen om te proberen die Europe Play-offs te winnen", verkondigt Euvrard.

Met zijn openingstreffer en de late penalty die voor de 1-3 zorgde, was Dennis Ayensa de grote held bij Standard. "We hebben al lang niet meer gewonnen in de play-offs, dus ik ben blij dat ik daartoe heb kunnen bijdragen. Ik ben blij dat ik zo mijn ploeg heb kunnen helpen", sprak de ex-aanvaller van landskampioen Union.

Standard-aanvaller Ayensa blij met doelpunten

Ayensa beseft maar goed genoeg dat Standard niet de ploeg is die uitblinkt qua scorend vermogen en het wat dat betreft nog beter kan. "De laatste maanden scoren we misschien gewoon te weinig, dus ik ben blij dat dat vandaag wel lukte."