Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

FCV Dender heeft op het veld van La Louvière een levensbelangrijke overwinning geboekt. Dankzij die zege blijft de hoop op het behoud leven, al beseft Yannick Ferrera dat zijn ploeg nog altijd voor een loodzware opdracht staat.

FCV Dender heeft voor een verrassing gezorgd door met 0-1 te gaan winnen op het veld van La Louvière. De Kadavers hadden het nochtans bijzonder moeilijk, maar konden via een strafschop toch de drie binnen binnen hengelen.

"Ik ben superblij natuurlijk, want deze zege was broodnodig", zei coach Yannick Ferrera na afloop bij DAZN. "Ook om de kopjes niet te laten hangen, want we zitten in een heel moeilijke situatie. Met deze overwinning gaan we misschien nog meer geloven in onze kansen."

Het geloof blijft dankzij deze zege leven. "Vandaag mogen we nog geloven. Hadden we verloren, dan eigenlijk niet meer. Maar nu blijven we geloven, blijven we werken en hopen we volgende week opnieuw een goede zaak te doen om nog dichterbij te komen."

Yannick Ferrera blijft geloven in behoud van FCV Dender

Dender telt momenteel 22 punten. RAAL La Louvière, dat voorlaatste staat, heeft 31 punten. De Kadavers moeten nog veel inhalen, maar alles blijft mogelijk. Yannick Ferrera geeft dan ook niet op.

"Kijk, we weten dat we eigenlijk alles moeten winnen om ons te redden. Kan dat? Waarom niet? Wordt dat ongelooflijk moeilijk? Ja, natuurlijk. Maar we gaan ervoor. Alleen kunnen we nu nog niet beginnen tellen hoeveel overwinningen we nodig hebben", zegt Ferrera.



Lees ook... Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière›

"We moeten nu gewoon naar de volgende wedstrijd kijken en er alles aan doen om die te winnen. Als dat lukt, dan mogen we opnieuw naar het klassement kijken. Nu zitten we nog niet in een situatie waarin we mogen rekenen. Gewoon proberen, vechten en hopen dat we opnieuw winnen", aldus de T1 van Dender.