Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

FCV Dender is met een broodnodige zege aan de Relegation Play-offs begonnen. Op bezoek bij RAAL La Louvière trokken de Kadavers met het kleinste verschil aan het langste eind. Het werd 0-1.

FCV Dender kan niet meer met de punten morsen en staat op die manier al fel onder druk aan het begin van de Relegation Play-offs. Maandagnamiddag trokken de Kadavers naar RAAL La Louvière voor speeldag 1 van de play-offs.

De bezoekers begonnen als beste ploeg aan de wedstrijd. Ze hadden veel balbezit, maar konden dat moeilijk vertalen in doelkansen. Ondertussen kon RAAL wel enkele keren gevaarlijk zijn. De wedstrijd kantelde steeds meer in het voordeel van de thuisploeg.

Dender overleeft moeilijke eerste helft in La Louvière

Uiteindelijk kwam Dender zelfs enkele keren bijzonder goed weg voor de koffie. Yannick Ferrera had heel wat werk tijdens de rust. Na vijf minuten spelen in de tweede helft werd duidelijk dat het nog heel moeilijk zou worden voor Dender: Fall opende de score, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een eerdere overtreding.

Maar ondanks het overwicht van La Louvière kreeg Dender plots toch het voordeel. De bal ging op de stip nadat Okou Jahanbakhsh neerhaalde in het strafschop gebied. De Dender-speler die de fout zelf uitlokte, twijfelde niet en zorgde voor de 1-0. Met nog 20 minuten op de klok zette RAAL alles op alles om de gelijkmaker te scoren.

Jahanbakhsh beslist wedstrijd vanaf de stip

We kregen nog een spannende slotfase te zien waarin beide ploegen hadden kunnen scoren. Dender trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 0-1 op La Louvière, iets wat maar weinig clubs konden realiseren dit seizoen. Zo wordt het toch een kleine stunt voor Dender.





Dankzij deze overwinning blijven de Kadavers de hoop hoog houden op een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Ze staan alleen laatste met 22 punten terwijl RAAL de voorlaatste plaats inneemt met 31 eenheden in het klassement.