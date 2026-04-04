0-1
28' Edan Diop (Flavio Nazinho)
(Enrique Lofolomo) Laurent Lemoine 59'
1-1
1-2
71' Oumar Diakite (pen)
(Jeppe Erenbjerg) Malick Mbaye 77'
2-2
Datum: 04/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 3
Speeldag: Speeldag 1
Zulte Waregem en Cercle Brugge leveren spektakel, met onverwachte wendingen en onbegrijpelijke misser
Foto: © photonews

Zulte Waregem en Cercle Brugge zijn aan de Relegation Play-offs begonnen met een spectaculair duel. In operatie redding konden ze met een overwinning beiden een gouden zaak doen, maar het was spannend tot de laatste minuut.

Zulte Waregem en Cercle Brugge konden met een overwinning al een ferme stap richting redding zetten in de Relegation Play-offs. De kloof met Dender is geruststellend groot, maar beide ploegen wilden ook zo snel mogelijk zeker zijn.

Bij de thuisploeg zagen we Lofolomo als vervanger voor de geblesseerde Claes, verder koos Steve Colpaert voor dezelfde namen. Tanghe was ook nog niet beschikbaar. Bij de bezoekers koos nieuwe coach Friis ook voor één nieuwkomer: Agyekum verving Vanzeir.

Cercle Brugge dringt aan en krijgt voorsprong voor de rust

In de eerste helft probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten, maar tot veel grote kansen leidde dat niet. Integendeel: het was Gabriël die een paar keer Cercle Brugge van een doelpunt moest zien te houden voor de rust.

Een keertje lukte dat niet, toen Diop op knappe wijze de 0-1 tegen de netten schoof na goed voorbereidend werk van Nazinho. De Vereniging drukte door, maar de krappe voorsprong bleef bij de pauze. Na de koffie wilde Zulte Waregem de voorsprong ongedaan maken.

Ongezien spektakel na de pauze in Zulte Waregem - Cercle Brugge

En dat zou ook gaan lukken. Eerst was er de gelijkmaker via Lemoine, die na spectaculair voorbereidend werk van Lofolomo de 1-1 tegen de netten kon koppen. Vervolgens kregen we een slotspektakel om u tegen te zeggen.

Nadat Kiilerich in de fout ging op de ingevallen Vanzeir kon Diakité vanop de stip Cercle Brugge opnieuw op voorsprong brengen. Even later maakte de pas ingevallen Malick Mbaye er meteen opnieuw 2-2 van: wisselen met impact heet dat.

En nog was het niet gedaan. Diop scoorde de 2-3, maar dat doelpunt werd afgekeurd door buitenspel van Diakité. Aan de overkant miste Opoku na een fout van Warleson voor een leeg doel. Ongezien, maar met het gelijkspel doen beide ploegen een eerste zaakje richting redding.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 6.6 6
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/18 (33.3%)
Willen Lukas 90' 6.0 5
  • Nauwkeurige passes: 34/50 (68%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Kiilerich Jakob 76' 6.6 3
  • Nauwkeurige passes: 40/51 (78.4%)
Lemoine Laurent 90' 7.5 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/50 (84%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Ake Marley   90' 5.9 5
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Lofolomo Enrique A   90' 6.3 5
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/47 (68.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Asare Dirk 58' 6.5 4
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Nyssen Benoit 58' 5.2 2
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Erenbjerg Jeppe A 90' 6.4 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Opoku Joseph 90' 6.7 4
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Ementa Anosike 86' 6.3 4
  • Nauwkeurige passes: 17/32 (53.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 0'  
Paugain Wilguens 32' 6.1 5
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hedl Tobias 0'  
Mbaye Malick 14' 8.1 7
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ujka Serxho 0'  
De Jaegere Benoit 4' 6.1  
Cappelle Yannick 32' 6.4 5
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 5.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/38 (21.1%)
  • Balverliezen: 21
Konate Valy 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/42 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Kondo Geoffrey 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Kakou Emmanuel 65' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
Magnée Gary 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/25 (64%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Nazinho Flavio A   90' 6.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Gerkens Pieter 65' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van der Bruggen Hannes   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/47 (63.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/11 (9.1%)
Agyekum Lawrence 57' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Diakite Oumar 83' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Diop Edan  83' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
Bank
Diakite Ibrahim 25' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ngoura Steve 7' 6.5  
Vanzeir Dante 33' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Adewumi Oluwaseun 7' 6.1  
Diaby Ibrahima 25' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Delanghe Maxime 0'  
De Wilde Nils 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 0'  
Herbeleef Zulte Waregem - Cercle Brugge
🎥 Hij begreep er zelf niets van: Opoku solliciteert naar misser van het seizoen voor leeg doel

Zulte Waregem en Cercle Brugge hebben de Relegation Play-offs op gang getrapt met een 2-2-gelijkspel. Vooral in de slotfase bleef één moment hangen, toen Essevee een reuzen...

