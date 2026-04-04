Zulte Waregem en Cercle Brugge leveren spektakel, met onverwachte wendingen en onbegrijpelijke misser

Zulte Waregem en Cercle Brugge zijn aan de Relegation Play-offs begonnen met een spectaculair duel. In operatie redding konden ze met een overwinning beiden een gouden zaak doen, maar het was spannend tot de laatste minuut.

Zulte Waregem en Cercle Brugge konden met een overwinning al een ferme stap richting redding zetten in de Relegation Play-offs. De kloof met Dender is geruststellend groot, maar beide ploegen wilden ook zo snel mogelijk zeker zijn.

Bij de thuisploeg zagen we Lofolomo als vervanger voor de geblesseerde Claes, verder koos Steve Colpaert voor dezelfde namen. Tanghe was ook nog niet beschikbaar. Bij de bezoekers koos nieuwe coach Friis ook voor één nieuwkomer: Agyekum verving Vanzeir.

Cercle Brugge dringt aan en krijgt voorsprong voor de rust

In de eerste helft probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten, maar tot veel grote kansen leidde dat niet. Integendeel: het was Gabriël die een paar keer Cercle Brugge van een doelpunt moest zien te houden voor de rust.

Een keertje lukte dat niet, toen Diop op knappe wijze de 0-1 tegen de netten schoof na goed voorbereidend werk van Nazinho. De Vereniging drukte door, maar de krappe voorsprong bleef bij de pauze. Na de koffie wilde Zulte Waregem de voorsprong ongedaan maken.

Ongezien spektakel na de pauze in Zulte Waregem - Cercle Brugge

En dat zou ook gaan lukken. Eerst was er de gelijkmaker via Lemoine, die na spectaculair voorbereidend werk van Lofolomo de 1-1 tegen de netten kon koppen. Vervolgens kregen we een slotspektakel om u tegen te zeggen.





Nadat Kiilerich in de fout ging op de ingevallen Vanzeir kon Diakité vanop de stip Cercle Brugge opnieuw op voorsprong brengen. Even later maakte de pas ingevallen Malick Mbaye er meteen opnieuw 2-2 van: wisselen met impact heet dat.

En nog was het niet gedaan. Diop scoorde de 2-3, maar dat doelpunt werd afgekeurd door buitenspel van Diakité. Aan de overkant miste Opoku na een fout van Warleson voor een leeg doel. Ongezien, maar met het gelijkspel doen beide ploegen een eerste zaakje richting redding.