🎥 Hij begreep er zelf niets van: Opoku solliciteert naar misser van het seizoen voor leeg doel

Zulte Waregem en Cercle Brugge hebben de Relegation Play-offs op gang getrapt met een 2-2-gelijkspel. Vooral in de slotfase bleef één moment hangen, toen Essevee een reuzenkans onbegrijpelijk liet liggen.

Cercle begon bijzonder sterk aan de wedstrijd terwijl Essevee eigenlijk opvallend zwak startte. Diop zette de Vereniging op voorsprong na een halfuur spelen. In de tweede helft deed Zulte Waregem meer mee.

Op het uur maakte Lemoine gelijk, terwijl Diakité Cercle weer op voorsprong zette vanop de stip. Uiteindelijk scoorde Mbaye een klein kwartier voor het einde de 2-2, wat later ook de eindstand werd.

😳 | Hoe is het toch mogelijk om dit te missen! 🤯⁉️ #ZWACER pic.twitter.com/BFZU94xFBW — DAZN België (@DAZN_BENL) April 4, 2026

Maar er hadden nog doelpunten kunnen vallen. Essevee kreeg met Joseph Opoku nog een gigantische kans, maar de aanvaller wrong zijn mogelijkheid op onbegrijpelijke wijze de nek om.





Na een blunder van Cercle-doelman Warleson, die half naast de bal trapte, kwam Opoku in balbezit voor een leeg doel. Hij snelde het strafschopgebied in, om dan... naast doel te trappen. De Essevee-speler begreep het zelf niet goed.