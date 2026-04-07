Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

La Louvière zal nog even moeten wachten om het behoud in de Jupiler Pro League te vieren. De Wolven bleven zondag gefrustreerd achter na hun thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Dender, dat met het kleinste verschil won dankzij een strafschop.

De ontgoocheling was groot bij RAAL La Louvière op zondag, na de thuisnederlaag tegen Dender op de openingsspeeldag van de play-downs. Er viel maar één doelpunt in die wedstrijd, en het was de rode lantaarn die het maakte.

"Na een moeilijke start van de wedstrijd hebben we het blok goed gesloten en het niveau van agressiviteit opgetrokken. Toch zijn we er nooit in geslaagd om iets te doen met onze sterke momenten", betreurde Frédéric Taquin op de persconferentie. RAAL had nochtans ook zelf kunnen scoren, maar het doelpunt van Fall werd afgekeurd na een fout van Owen Maës in de aanloop naar de fase. Een beslissing die volgens de trainer van de Wolven misschien wat te snel werd genomen.

"We kwamen uit op 2,14 expected goals, dus ik weet niet hoe we deze match verliezen. Bij ons afgekeurde doelpunt in de tweede helft had ik graag gezien dat de scheidsrechter niet zo snel floot, zodat de VAR de beelden kon bekijken. Op het eerste gezicht ben ik er niet zo van overtuigd dat er echt een fout was."

La Louvière kreeg “een stevige tik” van Dender

Voor de tweede keer dit seizoen verloor La Louvière dus thuis van Dender. De Wolven, die op het veld van Dender nog gelijk hadden gespeeld, zijn er dit seizoen dus nog altijd niet in geslaagd om de rode lantaarn te kloppen, tot grote frustratie van Frédéric Taquin.



"De twee keren dat ik echt misselijk was van een nederlaag, waren tegen Dender. Na die andere verliesmatchen had ik dat gevoel niet. We mogen het zeggen: dit was een stevige tik", besloot de coach van La Louvière.