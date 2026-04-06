🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

Charles De Ketelaere heeft zich maandag opnieuw in de kijker gespeeld in de Serie A. De Rode Duivel was met twee assists bepalend in de 0-3-zege van Atalanta op het veld van Lecce en werd uitgeroepen tot Man van de Match.

Charles De Ketelaere blijft het goed doen in de Serie A. Maandagnamiddag kon hij zijn kwaliteiten nog eens duidelijk tonen tijdens de wedstrijd tegen Lecce. De Rode Duivels werd verkozen tot Man of the Match.

Atalanta, de nummer zeven van de Italiaanse hoogste klasse, nam het op tegen de nummer 18 uit de Serie A. Lecce had het meteen al bijzonder moeilijk. Na een halfuur spelen kon Scalvini zijn ploeg op voorsprong zetten.

De Ketelaere zet Atalanta met twee assists op weg naar ruime zege

Aan de basis van dat doelpunt lag een assist van Charles De Ketelaere, zijn eerste van de namiddag. Op het uur kon CDK zijn statistieken nog wat opkrikken. Na een prima dribbel leverde hij de bal af bij Krstovic, die voor de 0-2 zorgde.

Nadien maakte Raspadori er nog 0-3 van in de 73e minuut, wat later ook de eindstand werd. Atalanta doet zo een goede zaak in de strijd om een Europees ticket. Voor De Ketelaere was het uiteraard ook een speciale dag.

Na afloop mocht hij de Panini Player of the Match-trofee in handen nemen. De aanvaller was al aan een goed seizoen bezig, maar had moeite met zijn statistieken. Op persoonlijk vlak zal dit toch als een leuke boost aanvoelen voor de ex-speler van Club Brugge.

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

20:24
STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

20:00
Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

19:40
Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig Analyse

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig

19:00
Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
2
Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

18:40
🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

18:20
Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

17:45
Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

17:57
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

17:40
1
Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
1
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

16:45
2
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

17:00
3
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

16:20
1
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30
Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

16:02
3
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

15:30
1
Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

15:00
2
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

14:20
Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

14:00
Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

13:30
Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

13:02
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00
De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

11:40
2
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
9
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

11:00
1
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
1
Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00
Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

09:30
3
KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

09:00
2
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

08:40
6

Serie A

 Speeldag 31
Sassuolo Sassuolo 2-1 Cagliari Cagliari
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 1-1 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Bologna Bologna
Pisa Pisa 0-1 Torino Torino
Inter Milaan Inter Milaan 5-2 AS Roma AS Roma
Udinese Udinese 0-0 Como Como
Lecce Lecce 0-3 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 2-0 Genoa Genoa
Napoli Napoli 20:45 AC Milan AC Milan

