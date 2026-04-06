🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

Charles De Ketelaere heeft zich maandag opnieuw in de kijker gespeeld in de Serie A. De Rode Duivel was met twee assists bepalend in de 0-3-zege van Atalanta op het veld van Lecce en werd uitgeroepen tot Man van de Match.

Charles De Ketelaere blijft het goed doen in de Serie A. Maandagnamiddag kon hij zijn kwaliteiten nog eens duidelijk tonen tijdens de wedstrijd tegen Lecce. De Rode Duivels werd verkozen tot Man of the Match.

Atalanta, de nummer zeven van de Italiaanse hoogste klasse, nam het op tegen de nummer 18 uit de Serie A. Lecce had het meteen al bijzonder moeilijk. Na een halfuur spelen kon Scalvini zijn ploeg op voorsprong zetten.

De Ketelaere zet Atalanta met twee assists op weg naar ruime zege

Aan de basis van dat doelpunt lag een assist van Charles De Ketelaere, zijn eerste van de namiddag. Op het uur kon CDK zijn statistieken nog wat opkrikken. Na een prima dribbel leverde hij de bal af bij Krstovic, die voor de 0-2 zorgde.

FT | Atalanta wint dankzij 2️⃣ assists van Charles De Ketelaere! 🅰️🇧🇪 #LecceAtalanta pic.twitter.com/NadnSpsWAM — DAZN België (@DAZN_BENL) April 6, 2026

Nadien maakte Raspadori er nog 0-3 van in de 73e minuut, wat later ook de eindstand werd. Atalanta doet zo een goede zaak in de strijd om een Europees ticket. Voor De Ketelaere was het uiteraard ook een speciale dag.





Na afloop mocht hij de Panini Player of the Match-trofee in handen nemen. De aanvaller was al aan een goed seizoen bezig, maar had moeite met zijn statistieken. Op persoonlijk vlak zal dit toch als een leuke boost aanvoelen voor de ex-speler van Club Brugge.