Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Anderlecht begon met een flinke kater aan de Champions' Play-offs. Na de 4-2-nederlaag tegen Club Brugge spaarde Hein Vanhaezebrouck paars-wit allerminst, ook niet na rust.

Anderlecht kon zijn Champions' Play-offs niet op een positieve manier beginnen. Paars-wit ging met 4-2 onderuit tegen Club Brugge op Jan Breydel en kwam op alle vlakken tekort. Hein Vanhaezebrouck vroeg zich af hoe trainer Jérémy Taravel nu zal reageren.

"Hij heeft al eens zwaar uitgehaald tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Ik kan me niet voorstellen dat hij zoiets nog eens doet. Je kan niet blijven roepen in de kleedkamer", zei hij bij DAZN.

Vanhaezebrouck veegt ook tweede helft van Anderlecht van tafel

Na het interview met Colin Coosemans wou Vanhaezebrouck toch ook nog iets kwijt. "Ik moet Anderlecht ook teleurstellen: ook hun tweede helft was niet goed. Ze zeggen dat het goed was. Nee", is hij duidelijk.

"Met de gratie van Club zijn ze meer in de match kunnen komen. Ze scoorden wel twee keer en het was beter dan voor de rust. Maar dit was ook gewoon niet in orde." Met oog op de volgende weken stelde het niet gerust.

"Als ze zich gaan optrekken aan de tweede helft, dan komen ze ook tekort in de komende wedstrijden", komt Vanhaezebrouck met een waarschuwing. Het zal dus niet één versnelling hoger moeten schakelen, maar twee of drie.