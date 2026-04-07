Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel?
Anderlecht kwam er in de eerste helft niet aan te pas tegen Club Brugge. Dat had héél veel te maken met de sterkte van blauw-zwart. Maar toch moet ook Jérémy Taravel in eigen boezem kijken. Deze keer klopte zijn tactisch plan immers niet.

Taravel hoopte Club hoog onder druk te kunnen zetten en koos dus voor een bezetting met vier aanvallende spelers die allemaal hoog blijven staan: Degreef, Bertaccini, Hazard en Cvetkovic. De bedoeling was om de bal hoog te veroveren en van daaruit gevaar te creëren.

Een middenvelder te weinig

Maar tegen dit Club Brugge is dat een soort Russische roulette spelen. Ja, dat gaat wel af en toe eens goed aflopen, maar één keer gaat de kogel toch voor de loop zitten. Dat gebeurde zondag. Anderlecht had te weinig volk op het middenveld. De Cat en Llansana konden het allemaal niet belopen.

Daardoor kreeg Club alle ruimte van de wereld omdat er telkens andere verdedigers uit positie moesten gaan lopen om de man met de bal op te vangen. Anderlecht werd overlopen omdat het evenwicht helemaal zoek was. Vreemd dus dat Taravel voor Bertaccini in de aanval koos en Hazard achteruit trok.

Van Thorgan is geweten dat hij zwerft en dus niet altijd op de juiste positie staat om het middenveld te helpen. "Het ging veel beter met Mario Stroeykens na de rust", gaf Taravel toe. Daarom had ook iedereen verwacht dat de Neerpede-boy aan de aftrap zou gestaan hebben. Maar blijkbaar was hij één van de slachtoffers van de slechte match tegen Cercle Brugge.

Sardella en Hey vallen door de mand

Daarnaast is het niveau van een aantal jongens een echt probleem aan het worden. Dat van Killian Sardella vooral, die bij afwezigheid van Camara weer op de rechtsachter mocht starten. Maar Sardella werd bij momenten belachelijk gemaakt door Tzolis. Voor een jongen die al opgeroepen werd voor de Rode Duivels toch geen goed teken.

En ja, ook de keuze voor Lucas Hey was verrassend. De Deen lijkt te profiteren van het feit dat Mihajlo Ilic straks weer moet vertrekken omdat hij gehuurd is en te duur voor Anderlecht. Maar hoe hij in de wind gezet werd door Tzolis bij de derde goal, dat mag voor een verdediger van een topclub nooit gebeuren.

Het zijn dus wel een aantal vreemde keuzes die deze week op de club ook besproken zullen worden. Maar Taravel zal er wel mee aan de slag moeten, want Anderlecht wil natuurlijk ook geen uppercuts blijven krijgen...

