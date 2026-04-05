Arbitrage ligt nu al zwaar onder vuur: Serge Gumienny is snoeihard voor arbitrage

De play-offs zijn amper begonnen of de arbitrage ligt al volop onder vuur. Meerdere discutabele fases zorgden meteen voor commotie, met de niet-gefloten strafschop in Union-STVV als grootste voorbeeld.

De eerste speeldag van de play-offs is nog niet afgerond, maar de arbitrage kent al een opvallend begin. In praktisch iedere wedstrijd was er wel iets te doen om een discutabele fase. Een groot voorbeeld is de niet-gefloten strafschop tijdens Union-STVV.

Mac Allister beukte Matsuzawa omver met een duw in de rug, in het strafschopgebied van Union. De ref kwam niet tussen en ook de VAR vond het geen strafschop, al kwam scheidsrechter Erik Lambrechts al met een opmerkelijke uitleg aan het adres van Wouter Vrancken.

Serge Gumienny spreekt van dramatische start van play-offs voor arbitrage

Serge Gumienny vond het een zuivere strafschop. Hij vindt het ook bijzonder opvallend dat de VAR wél ging kijken naar de botsing tussen Janssen en Sadick tijdens Antwerp-Genk. "Daar was veel minder aan de hand, maar daar werd de scheidsrechter wél naar het scherm geroepen door de VAR."

"Krijgen die mannen dan wel dezelfde richtlijnen?", vraagt Gumienny zich af bij Het Belang van Limburg. "Dit toont voor mij aan hoe slecht de VAR’s op elkaar zijn afgestemd. Voor de arbitrage is dit alvast een dramatisch begin van de play-offs."

Een duidelijke vaststelling van de oud-scheidsrechter. "En wees maar zeker dat ze die penaltyfase ook in Brugge hebben gezien. ‘Als Union dat mag, dan wij ook’, zullen ze daar redeneren. Ik hou mijn hart al vast voor het vervolg."