Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister

STVV voelde zich in Brussel zwaar benadeeld na een fel besproken fase in het strafschopgebied van Union. Wouter Vrancken kon er na afloop met zijn hoofd niet bij dat er geen penalty werd gefloten. Hij onthulde ook wat Erik Lambrechts zei.

Toen Kevin Mac Allister aan volle snelheid Kaito Matsuzawa in de zestien kwam belagen, kon Wouter Vrancken zich niet voorstellen dat de VAR er nog naar moest kijken. Hij was er namelijk rotsvast van overtuigd dat de scheidsrechter zelf meteen naar de stip zou wijzen.

Maar Erik Lambrechts reageerde niet en gebaarde zelfs snel dat er gewoon moest worden doorgespeeld, waardoor elke tussenkomst van de videoref meteen werd afgekapt. Op de persconferentie keek Vrancken dan ook behoorlijk ongelovig.

"Als we al moeten discussiëren over de vraag of het fout is of niet, dan is er al een probleem. Matsuzawa wordt van achteren geraakt door Mac Allister, met extreme intensiteit. Hij was zelfs niet bezig met de bal", vertelde de Limburger.

Niet genoeg camerahoeken voor de VAR?

"Het was een penalty, en zelfs een tweede gele kaart voor Mac Allister: hij had al geel. Dat verandert toch enorm veel. We hebben niet gekregen wat we verdienden. Het is echt jammer dat de spelers op die manier benadeeld zijn na al hun inspanningen", ging Vrancken verder.

De vraag blijft: als de ref geen penalty zag, waarom ging de VAR dan zo snel weer verder? Vrancken vroeg het ook aan Erik Lambrechts. "Hij zei me dat ze de VAR maar één beeld hadden kunnen aanbieden, vanuit een zijwaartse hoek. En dat hij begreep dat ik dacht dat het penalty was. Maar volgens hem was het er geen."