KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

KAA Gent leek maandagavond op weg naar een zuinige zege tegen KV Mechelen, maar kreeg diep in de extra tijd alsnog een zure mokerslag te verwerken. Verder viel ook Goore uit na een harde botsing.

Het venijn zat maandagavond in de staart voor de Buffalo's. KAA Gent leek op een 1-0-overwinning af te stevenen tegen KV Mechelen, maar kreeg het deksel op de neus in extremis.

Bill Antonio kreeg na wat geharrewar de bal voor zijn voeten en twijfelde niet. Davy Roef, die goed stond te keepen, moest zich op die manier toch een keertje gewonnen geven tegen Malinwa.

Goore moest na stevige bosting naar de kant

Maar daar bleef het niet bij voor KAA Gent, dat eerder in de wedstrijd al een flinke domper moest slikken. Invaller Hyllarion Goore kon de wedstrijd namelijk niet uitspelen: hij moest noodgedwongen naar de kant.

De aanvaller botste hard met St. Jago van KV Mechelen, hoofd tegen hoofd. Ze moesten allebei verzorgd worden op het veld en leken door te te kunnen spelen, maar enkele minuten later veranderde de situatie.

Een minuut of drie na de botsing viel Goore plots op zijn buik in het gras. Het was duidelijk dat Goore zeker niet meer verder kon spelen, Rik De Mil ging zich meteen moeien. Direct na de val begaf Goore zich naar de kleedkamers. Hopelijk valt de schade mee.