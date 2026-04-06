KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent leek maandagavond op weg naar een zuinige zege tegen KV Mechelen, maar kreeg diep in de extra tijd alsnog een zure mokerslag te verwerken. Verder viel ook Goore uit na een harde botsing.

Het venijn zat maandagavond in de staart voor de Buffalo's. KAA Gent leek op een 1-0-overwinning af te stevenen tegen KV Mechelen, maar kreeg het deksel op de neus in extremis. 

Bill Antonio kreeg na wat geharrewar de bal voor zijn voeten en twijfelde niet. Davy Roef, die goed stond te keepen, moest zich op die manier toch een keertje gewonnen geven tegen Malinwa.

Goore moest na stevige bosting naar de kant

Maar daar bleef het niet bij voor KAA Gent, dat eerder in de wedstrijd al een flinke domper moest slikken. Invaller Hyllarion Goore kon de wedstrijd namelijk niet uitspelen: hij moest noodgedwongen naar de kant.

De aanvaller botste hard met St. Jago van KV Mechelen, hoofd tegen hoofd. Ze moesten allebei verzorgd worden op het veld en leken door te te kunnen spelen, maar enkele minuten later veranderde de situatie.

Lees ook... Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent
Een minuut of drie na de botsing viel Goore plots op zijn buik in het gras. Het was duidelijk dat Goore zeker niet meer verder kon spelen, Rik De Mil ging zich meteen moeien. Direct na de val begaf Goore zich naar de kleedkamers. Hopelijk valt de schade mee.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen
Hyllarion Goore

Meer nieuws

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

22:00
Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

21:40
1
Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

20:40
Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

21:00
STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

20:00
Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

19:40
Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

20:24
Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

18:40
🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

19:20
Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig Analyse

19:00
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
2
Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

17:45
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

17:40
1
🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

18:20
Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
1
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

16:45
3
Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

17:57
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

17:00
4
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

16:20
2
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30
Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

16:02
4
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

15:30
1
Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

15:00
2
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

14:20
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
1
Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

14:00
Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

13:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

13:02
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

12:00
De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

11:40
2
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 RememberLierse RememberLierse over Serge Gumienny begrijpt niet hoe ze er opnieuw mee wegkomen: "Het is altijd Union" Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 1-1 Meut Meut over Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing Real09 Real09 over Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge w-b forever w-b forever over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Allemaal op vakantie geweest" trivece trivece over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak JaKu JaKu over Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved