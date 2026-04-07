Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Marc Degryse was onder de indruk van Club Brugge na de 4-2 overwinning tegen Anderlecht. Vooral de eerste helft maakte indruk, waarin paars-wit geen antwoord had op het tempo en de intensiteit van de thuisploeg.

“Club Brugge heeft in zijn eerste helft bewezen dat het, áls het op zijn hoogste niveau presteert, de allerbeste ploeg van België is”, stelt Degryse. “Daar zat alles in: veel energie, hoge druk en knappe doelpunten. Die 1-0 van Kyriani Sabbe was geweldig. Dat was echt Champions League-niveau", klinkt het in HLN.

Volgens de analist lag het grote verschil met eerdere confrontaties in het tempo van Club Brugge. “Toen lieten ze Anderlecht nog in de match komen, nu slaagde paars-wit er niet eens in om een degelijke tegenaanval op te zetten”, klinkt het scherp. “Dat kwam door de druk van Club, maar ook door een gebrek aan kwaliteit bij Anderlecht.”

Voor Anderlecht blijft het zoeken naar stabiliteit, vindt Degryse. “Je kan gewoon geen peil trekken op die ploeg”, zegt hij. “De tweede helft was iets beter, maar overall was het opnieuw niet goed genoeg. Ze staan met nul op negen, hè.”

Derde plaats niet realistisch voor Anderlecht

Toch ontsnapt Anderlecht voorlopig aan grotere schade in het klassement. “Ze hebben geluk dat KAA Gent en KV Mechelen punten laten liggen”, merkt Degryse op. “Daardoor blijven ze nog in de buurt.”

Voor de rest van het seizoen ziet hij een duidelijke prioriteit voor paars-wit. “Anderlecht zal alles op de bekerfinale moeten zetten”, besluit hij. “In de play-offs vrees ik ervoor. Ze moeten die wedstrijden vooral gebruiken als voorbereiding op de finale tegen Union. En hopelijk onderweg nog eens winnen voor het vertrouwen.”