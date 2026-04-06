STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

STVV is met een nederlaag aan zijn play-offs begonnen, maar hield na afloop vooral een wrang gevoel over aan een onbestrafte fase in het strafschopgebied van Union SG.

STVV heeft zijn play-offs niet op de gehoopte manier kunnen aftrappen. De Truienaars gingen met 1-0 onderuit op het veld van Union SG. De Brusselaars wonnen verdiend over de hele wedstrijd gezien, maar toch was er reden om te klagen.

Zo werd er een strafschop in het voordeel van STVV niet gefloten toen Mac Allister Matsuzawa met een beuk in de rug omver duwde. Voor velen een duidelijke strafschopfout, maar toch grepen de ref en de VAR niet in.

Vanwesemael snapt niets van uitblijven penalty voor STVV

"Dit is altijd penalty", oordeelde STVV-verdediger Robert-Jan Vanwesemael volgens Het Laatste Nieuws. "Dat is heel duidelijk. Maar ze kijken er niet eens naar. Ik vind dat gek."

"Ik kan niet verzinnen waarom de VAR niet tussenkomt", gaat hij met veel onbegrip verder. "Dit is heel jammer, want op deze manier konden we nog een punt pakken."


Een duidelijke analyse, maar Sint-Truiden zal ook naar zichzelf moeten kijken. De Brusselaars hielden alles gesloten achteraan waardoor de Kanaries geen enkel schot op doel konden realiseren.

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

