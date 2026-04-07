Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

KV Mechelen pakte een belangrijk puntje op bezoek bij KAA Gent. Met dank aan Bill Antonio, die in minuut 96 de 1-1 wist te maken. Voor hem was het al heel lang geleden dat hij nog eens scoorde voor Malinwa.

Vorige week scoorde Bill Antonio nog voor Zimbabwe in een oefeninterland tegen Botswana. In november was er tegen Qatar ook al een interlandgoal, maar bij Mechelen had hij dit seizoen nog niet gescoord. Tot nu dus.

Eerste doelpunt in 829 minuten voor Bill Antonio bij KV Mechelen

In de opener van de Champions' Play-offs wist hij het eerste doelpunt van zijn team ooit in die eindstrijd te scoren, meteen ook zijn eerste goal in 829 speelminuten dit seizoen over alle competities heen voor Mechelen.

En ook zijn eerste doelpunt sinds 24 mei 2025, toen hij scoorde in de Europe Play-offs tegen Dender vorig seizoen. "Ik wil God bedanken voor de kracht en de energie. Ik ben nooit het geloof verloren, het is deel van de geschiedenis. Ik ben blij voor de steun van de ploegmaats, de fans, de coach, blij voor mijn familie, ..."

Iedereen is blij voor Bill Antonio van KV Mechelen

"Het is het plan van God, het is geen opluchting dat ik een jaartje niet meer scoorde, ik blijf geloven in het plan van de trainer. Nu was het zaak om eens op doel te trappen en dat is gelukt", aldus een zeer nuchtere Zimbabwaan in zijn reactie na de wedstrijd.

"Ik ben vooral blij voor de ploeg, maar het is zeker dat Bill Antonio goed is ingevallen. Hij valt meestal top in. Als hij aan een wedstrijd begint is het soms iets moeilijker. Hij heeft het etiket van een supersub en gaat daar goed mee om. De communicatie is open, hij weet perfect zijn rol. Misschien krijgt hij zijn kans om eens te starten ook. Hij heeft diepgang getoond en daar is hij heel goed in", pikte ook Fred Vanderbiest in op zijn persconferentie.