Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| Reageer
Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Mechelen pakte een belangrijk puntje op bezoek bij KAA Gent. Met dank aan Bill Antonio, die in minuut 96 de 1-1 wist te maken. Voor hem was het al heel lang geleden dat hij nog eens scoorde voor Malinwa.

Vorige week scoorde Bill Antonio nog voor Zimbabwe in een oefeninterland tegen Botswana. In november was er tegen Qatar ook al een interlandgoal, maar bij Mechelen had hij dit seizoen nog niet gescoord. Tot nu dus.

Eerste doelpunt in 829 minuten voor Bill Antonio bij KV Mechelen

In de opener van de Champions' Play-offs wist hij het eerste doelpunt van zijn team ooit in die eindstrijd te scoren, meteen ook zijn eerste goal in 829 speelminuten dit seizoen over alle competities heen voor Mechelen.

En ook zijn eerste doelpunt sinds 24 mei 2025, toen hij scoorde in de Europe Play-offs tegen Dender vorig seizoen. "Ik wil God bedanken voor de kracht en de energie. Ik ben nooit het geloof verloren, het is deel van de geschiedenis. Ik ben blij voor de steun van de ploegmaats, de fans, de coach, blij voor mijn familie, ..."

Iedereen is blij voor Bill Antonio van KV Mechelen

"Het is het plan van God, het is geen opluchting dat ik een jaartje niet meer scoorde, ik blijf geloven in het plan van de trainer. Nu was het zaak om eens op doel te trappen en dat is gelukt", aldus een zeer nuchtere Zimbabwaan in zijn reactie na de wedstrijd.

"Ik ben vooral blij voor de ploeg, maar het is zeker dat Bill Antonio goed is ingevallen. Hij valt meestal top in. Als hij aan een wedstrijd begint is het soms iets moeilijker. Hij heeft het etiket van een supersub en gaat daar goed mee om. De communicatie is open, hij weet perfect zijn rol. Misschien krijgt hij zijn kans om eens te starten ook. Hij heeft diepgang getoond en daar is hij heel goed in", pikte ook Fred Vanderbiest in op zijn persconferentie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen
Bill Antonio

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing Nathan 1968 Nathan 1968 over Erik Lambrechts geeft heel opvallende uitleg: dit is waarom VAR niet ingreep bij fout van Mac Allister Madeiros Madeiros over Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?" TatstOn TatstOn over Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi TatstOn TatstOn over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak zimbo zimbo over 'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge Steve--77 Steve--77 over Opvallend: Antwerp zet Gyrano Kerk plots aan de kant om deze speciale reden Steve--77 Steve--77 over KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend Vital Verheyen Vital Verheyen over Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved