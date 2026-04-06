Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

Fedde Leysen stond vorige week onverwacht in het middelpunt van de belangstelling. Zijn naam werd zelfs tot in Congo nadrukkelijk genoemd.

Sinds deze winter moet Fedde Leysen zich neerleggen bij een rol op de bank, in de schaduw van Ross Sykes. In zijn derde seizoen bij Union leek het vertrek van Koki Machida nochtans de deur open te zetten naar een vaste plek links in het driemansverdediging.

Maar enkele strafschopfases en dure fouten in de Champions League gaven Sykes zijn kans, en die stond hij daarna niet meer af. Mede dankzij zijn sterke kopspel groeide hij uit tot de vaste man. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie kreeg Leysen nog eens speelminuten, toen Kevin Mac Allister rust kreeg om geen schorsing op te lopen bij een gele kaart.

Tijdens de interlandbreak kwam Leysen dan weer onverwacht in het oog van de storm terecht door een vroege aprilgrap waarvan niemand de gevolgen had zien aankomen. Toen het X-account ‘Union Apaches’ schreef dat “de rots van Union SG, omdat hij niet in de plannen van Rudi Garcia past, heeft beslist om DR Congo te vertegenwoordigen in de hoop met de Leopards het WK 2026 te spelen”, was het eigenlijk gewoon bedoeld als een grap die snel weer zou overwaaien.

🚨 𝗙𝗘𝗗𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗬𝗦𝗘𝗡 🇧🇪 𝗔𝗨𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗦𝗢𝗡 𝗖𝗛𝗢𝗜𝗫 𝗗𝗘 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡 ! 😱🇨🇩



N'entrant pas dans les plans de Rudi Garcia, le roc de l'Union SG a décidé de représenter la RD Congo en espérant disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards 🐆🔥 pic.twitter.com/rr3t0rWWRb — Union Apaches 🇧🇪 (@RUSG_FR) March 30, 2026

Alleen doken enkele Congolese media met een groot bereik op het 'nieuws', en ze deelden het ondanks de nodige scepsis. Het totale gebrek aan een link tussen Leysen en de DRC? Ach, als Kevin De Bruyne Burundees international worden kon dankzij de roots van zijn moeder Anna, moest je het op voorhand niet uitsluiten.





In Congo nam de wens om Leysen het shirt van de Leopards te zien dragen enorme proporties aan. De speler (Belgisch jeugdinternational tot en met U21) werd overspoeld met een onwaarschijnlijke hoeveelheid privéberichten over een mogelijke naturalisatie, nog voor hij begreep hoe en wat.

De realiteit ingehaald door de fictie

Het voorval zorgde voor heel wat hilariteit bij de spelers van Union. Toen DAZN een thread publiceerde met in België geboren spelers die dromen van een WK onder een andere vlag, tagde Kamiel Van de Perre Fedde Leysen ironisch omdat hij niet in het lijstje voorkwam.

ptdrr vas-y pardon Fedde, il se prend une session vanne maintenant pic.twitter.com/Onknx0O47c — Union Apaches 🇧🇪 (@RUSG_FR) April 2, 2026

Ook Noah Sadiki liet zijn lach horen in een reactie op Van de Perre. Al is hij een krak in het overtuigen van Belgisch-Congolese binationals, de ex-Unionist heeft het blijkbaar niet bij Leysen geprobeerd. De man uit Geel zal een tandje moeten bijsteken om Rudi Garcia tegen het einde van het seizoen alsnog te overtuigen van zijn (nog steeds gewaardeerde) profiel als linkse centrale verdediger.