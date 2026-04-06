Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 333

Fedde Leysen stond vorige week onverwacht in het middelpunt van de belangstelling. Zijn naam werd zelfs tot in Congo nadrukkelijk genoemd.

Sinds deze winter moet Fedde Leysen zich neerleggen bij een rol op de bank, in de schaduw van Ross Sykes. In zijn derde seizoen bij Union leek het vertrek van Koki Machida nochtans de deur open te zetten naar een vaste plek links in het driemansverdediging.

Maar enkele strafschopfases en dure fouten in de Champions League gaven Sykes zijn kans, en die stond hij daarna niet meer af. Mede dankzij zijn sterke kopspel groeide hij uit tot de vaste man. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie kreeg Leysen nog eens speelminuten, toen Kevin Mac Allister rust kreeg om geen schorsing op te lopen bij een gele kaart.

Tijdens de interlandbreak kwam Leysen dan weer onverwacht in het oog van de storm terecht door een vroege aprilgrap waarvan niemand de gevolgen had zien aankomen. Toen het X-account ‘Union Apaches’ schreef dat “de rots van Union SG, omdat hij niet in de plannen van Rudi Garcia past, heeft beslist om DR Congo te vertegenwoordigen in de hoop met de Leopards het WK 2026 te spelen”, was het eigenlijk gewoon bedoeld als een grap die snel weer zou overwaaien.

Alleen doken enkele Congolese media met een groot bereik op het 'nieuws', en ze deelden het ondanks de nodige scepsis. Het totale gebrek aan een link tussen Leysen en de DRC? Ach, als Kevin De Bruyne Burundees international worden kon dankzij de roots van zijn moeder Anna, moest je het op voorhand niet uitsluiten.

In Congo nam de wens om Leysen het shirt van de Leopards te zien dragen enorme proporties aan. De speler (Belgisch jeugdinternational tot en met U21) werd overspoeld met een onwaarschijnlijke hoeveelheid privéberichten over een mogelijke naturalisatie, nog voor hij begreep hoe en wat.

De realiteit ingehaald door de fictie

Het voorval zorgde voor heel wat hilariteit bij de spelers van Union. Toen DAZN een thread publiceerde met in België geboren spelers die dromen van een WK onder een andere vlag, tagde Kamiel Van de Perre Fedde Leysen ironisch omdat hij niet in het lijstje voorkwam.

Ook Noah Sadiki liet zijn lach horen in een reactie op Van de Perre. Al is hij een krak in het overtuigen van Belgisch-Congolese binationals, de ex-Unionist heeft het blijkbaar niet bij Leysen geprobeerd. De man uit Geel zal een tandje moeten bijsteken om Rudi Garcia tegen het einde van het seizoen alsnog te overtuigen van zijn (nog steeds gewaardeerde) profiel als linkse centrale verdediger.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

LIVE: KAA Gent op voorsprong tegen Mechelen! Live

LIVE: KAA Gent op voorsprong tegen Mechelen!

18:51
Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig Analyse

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig

19:00
Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
2
🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

18:20
Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

17:45
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

17:40
Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
1
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

16:45
1
Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

17:57
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

17:00
2
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

16:20
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30
Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

16:02
2
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

15:30
1
Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

15:00
2
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

14:20
Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

14:00
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
9
Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

13:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

13:02
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00
De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

11:40
2
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
1
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

11:00
1
Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00
Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

09:30
3
Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

Is Anouar Ait El Hadj nu meer dan ooit supporter van Anderlecht? "Ga nog geen motiverende berichten sturen"

07:00
LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

LIVE: Kan Club Brugge deze keer 'zwarte beest" Anderlecht wel op achterstand zetten?

08:28
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

08:40
6
KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

09:00
2
Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

Weggeplukt bij KAA Gent: Ivan Leko laat zich uit over Bart Verhaeghe

08:00
🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

🎥 Sébastien Pocognoli in de wolken met AS Monaco, heerlijk doelpunt maakt het verschil

08:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Boktor Boktor over Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge Boktor Boktor over Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen" Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge Goro Goro over Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie Geert DL Geert DL over Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar" TatstOn TatstOn over Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge TatstOn TatstOn over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over 🎥 Patro beleeft pijnlijke namiddag tegen Seraing, Stijn Stijnen vertrekt plots terwijl match nog bezig is Jimmmmm Jimmmmm over Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved