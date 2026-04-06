Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

Antoine Sibierski lijkt alsmaar dichter bij een rol als nieuwe sportief directeur van Anderlecht te komen. Zijn parcours heeft hem gevormd tot iemand met een uitgesproken en standvastig karakter.

Terwijl Troyes goed op weg is om de titel in de Ligue 2 te pakken en zo terug te keren naar de Franse hoogste klasse, doen de spanningen tussen Antoine Sibierski en de clubleiding vermoeden dat de sportief directeur van ESTAC op vertrekken staat. Goed nieuws voor Anderlecht, dat nog altijd op zoek is naar een opvolger voor Olivier Renard? Paars-wit zou zelfs al een akkoord hebben bereikt met Sibierski. Een voorstelling in vijf punten.

1. Een dopingzaak die hem in volle opmars afremde

Antoine Sibierski werd geboren en opgeleid in Lille en trok op zijn 22ste naar Auxerre. Een droomtransfer, want AJ Auxerre beleefde toen zijn glorietijd onder Guy Roux. In het jaar waarin Sibierski arriveerde, haalde de club nog de kwartfinales van de Champions League.

Maar in zijn tweede seizoen sloeg de droom om in een nachtmerrie. Op een avond in september 1998, tijdens een wedstrijd in Metz, werd hij beschuldigd van dopinggebruik. Bij de test werd 2,1 nanogram nandrolon per milliliter urine vastgesteld, terwijl de limiet op 2 lag.

Daarop volgde een lange strijd tegen de sanctie van zes maanden effectieve schorsing en twaalf maanden met uitstel, uitgesproken door de controlecommissie van de Franse voetbalbond. Sibierski werd uiteindelijk vrijgesproken door de federale beroepscommissie, die hem het voordeel van de wetenschappelijke twijfel gaf. Toch liet die episode sporen na: hij verliet Auxerre uiteindelijk, omdat hij vond dat Guy Roux hem onvoldoende had gesteund.

2. De Olympische Spelen met Frankrijk

Hij herlanceerde zijn carrière bij Nantes, waar hij twee Franse bekers won. Daarna volgden drie seizoenen bij Lens, voor hij naar Engeland trok. Sibierski proefde er van de Premier League bij Manchester City, Newcastle en Wigan, waar hij zijn loopbaan beëindigde op de dag dat Roberto Martinez trainer werd.

Zijn carrière leverde hem nooit een selectie voor de Franse nationale ploeg op. Toch werd hij, als kleinzoon van een Poolse mijnwerker die naar Noord-Frankrijk emigreerde, vier keer opgeroepen voor de Franse beloften… en scoorde hij zelfs in het blauw.

Het ging wel niet om de A-ploeg, maar om de olympische selectie die naar Atlanta trok voor de Spelen van 1996. Onder Raymond Domenech speelde Sibierski op het middenveld samen met Olivier Dacourt, Vikash Dhorasoo en Robert Pirès. Met een doelpunt tegen Saudi-Arabië in de laatste groepswedstrijd loodste hij Frankrijk naar de kwartfinales, waarin Les Bleus na verlengingen onderuitgingen tegen Portugal.

3. Lotgenoot van Daniel Van Buyten

Toen hij bij Manchester City speelde, kruiste Sibierski kort de weg van Daniel Van Buyten. Een passage die Big Dan wellicht niet met plezier zal herinneren, want hij kende moeilijke maanden bij de Skyblues, ondanks de steun van Sibierski. Na zijn doorbraak in het zonnige Marseille voelde hij zich duidelijk minder thuis in het grauwe noorden van Engeland. Hij speelde uiteindelijk slechts zes wedstrijden voor City.

Toch zat daar één memorabele overwinning tussen. Met Van Buyten centraal achterin en Sibierski een rij hoger won Manchester City met 4-1 de derby tegen het Manchester United van Sir Alex Ferguson. Zelfs invalbeurten van Ryan Giggs en de jonge Cristiano Ronaldo veranderden daar niets meer aan. Sibierski gaf zelfs de assist bij het openingsdoelpunt van Robbie Fowler. Andere tijden.

4. Duizendpoot

Na zijn spelerscarrière bleef de man uit Noord-Frankrijk niet stilzitten. Eerst werkte hij in de schaduw als makelaar of adviseur, daarna werd hij in 2012 directeur voetbalzaken bij Lens. Meer recent was hij assistent-trainer en vervolgens hoofdcoach bij Châteauroux. In juli 2024 keerde hij terug naar een rol als sportief directeur, dit keer bij Troyes.

Dat veelzijdige profiel valt niet bij iedereen in goede aarde in Frankrijk, zoals bleek uit een recente uithaal van Romain Molina: “Hoe kunnen clubs Antoine Sibierski ernstig overwegen, gezien zijn methodes? Makelaar, tussenpersoon of sportief directeur, ik weet dat de grens in het voetbal vaak vaag is, maar toch”, klonk het verbaasd.

5. Hij laat niet over zich heen lopen

Wat er ook over hem geschreven wordt, Antoine Sibierski trekt zijn plan en aarzelt niet om op te ruimen waar hij binnenkomt. Toen hij sportief directeur werd bij Troyes, zette hij trainer David Guillon bijvoorbeeld al opzij een week voor de start van het seizoen.

“Ik mocht ook niet zomaar om het even wat doen met David. Ik wilde respect tonen voor de mens en de trainer die hij is. Daarom heb ik mezelf tijdens de winterpauze een observatieperiode gegund. En die kon onmogelijk maar één of twee weken duren”, legde hij toen uit.

Nog een voorbeeld van zijn compromisloze houding: hoewel Troyes eigendom is van de City Group, schoof hij ook de performance director aan de kant die door de holding was aangesteld. “Dat was een gevoelig dossier, want de City Group had iemand benoemd en dat moest gerespecteerd worden. We moesten hem tijd geven. Maar met de tijd werd duidelijk dat hij, los van zijn kwaliteiten als persoon, niet overeenkwam met wat ik onder een performance director versta. De City Group heeft dat gehoord, aanvaard en me de ruimte gegeven om in die richting te handelen.” Als de komst van Antoine Sibierski wordt bevestigd, zal Jérémy Taravel dus snel moeten overtuigen.

🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal" Reactie

Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Reactie

Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect" Reactie

Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig Analyse

Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven Analyse

De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren Analyse

Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België Interview

Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

