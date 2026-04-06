Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke avond in Brugge

Brandon Morren Florent Malice
Brandon Morren en Florent Malice vanuit Jan Breydel
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke avond in Brugge
Anderlecht kreeg op Jan Breydel een stevige tik van Club Brugge en kwam op meerdere posities duidelijk tekort. Slechts enkele spelers konden zich enigszins aan de Brugse storm onttrekken.

Coosemans (7,5)

Zonder hem was het kleine sprankeltje hoop op het einde snel verdwenen. De Anderlecht-doelman kon niets doen aan de tegengoals en haalde twee fenomenale reflexen boven, op het einde van de eerste helft en in de tweede helft.

Augustinsson (4)

Een veel stevigere tweede helft, die een rampzalige eerste niet volledig kan uitwissen. Forbs speelde met de Zweed, die ook een fatale bal verloor bij het derde Brugse doelpunt.

Diarra (4)

Van de vier verdedigers viel hem maandag nog het minst te verwijten, al haalde hij niet zijn gebruikelijke agressieve niveau en ging hij enkele keren slordig in de opbouw de mist in.

Hey (3)

Wat deed hij in de basis? Terug in de ploeg maakte hij duidelijk waarom hij zijn plaats kwijt was. Zwak in de verdediging, zwak in de opbouw. Gewoon zwak.

Sardella (3)

Een zwakke eerste helft, waarna hij zich na rust wel wat herpakte met enkele interessante overlappingen met Cvetkovic. Alles bij elkaar bleef het echter onvoldoende.

Llansana (5)

De Anderlecht-middenvelder was in de eerste helft onzichtbaar en kwam zelfs goed weg toen hij na een fout als laatste man geen rood kreeg. Na rust ging zijn niveau wel omhoog, mede dankzij Stroeykens, die voor meer présence op het middenveld zorgde.

De Cat (5)

We vroegen ons af in welke fysieke toestand hij uit de VS zou terugkeren en we hebben het antwoord: zeker niet aan 100%. Vaak te laat in de duels, weinig inspiratie, maar nog altijd de enige die bij Anderlecht bepaalde passinglijnen kan vinden.

Degreef (4)

Hij verloor veel te makkelijk een duel bij het kopbaldoelpunt van Stankovic. Een eerste helft om snel te vergeten. Gelukkig voor hem was hij na de rust beslissend door Mignolet tot een redding te dwingen, waarna Hazard goed volgde voor de 3-1.

Hazard (6)

Ook al haalt deze versie van Hazard bij lange na niet het niveau van de Brugse uitblinkers, toch is hij een van de weinigen die af en toe nog iets kan forceren. Zijn opportunistische goal en reactie na rust tonen dat nog eens aan. Maar is dat voldoende om zijn contract te verlengen? Toch blijft vooral het gevoel hangen dat hij op zijn laatste benen loopt.

Bertaccini (2)

Hij heeft waarschijnlijk zijn laatste joker opgebruikt. Het was misschien wel een van zijn slechtste matchen in het paars-wit: slordig, nooit in het juiste tempo. Op deze manier heeft hij gewoonweg niet veel te zoeken in PO1.

Cvetkovic (8)

De enige die zichzelf echt niets te verwijten heeft. Hoewel hij op de flank moet spelen in plaats van als diepe spits, zijn natuurlijke positie, blijft hij alles geven. Na rust groeide hij helemaal in de match, met uiteindelijk een beslissende rol in beide RSCA-doelpunten. En hij had er zelfs nog eentje extra kunnen maken.

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

