Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

De supporters van Anderlecht hadden maandag toch nog één reden om te vieren: terwijl de A-ploeg in Brugge een voetballes kreeg, won de U17 de prestigieuze Olympia Future Cup.

Meerdere Europese topclubs namen dit weekend deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi op trainingscomplex De Toekomst van Ajax. Maandag stond de finale van de Olympia Future Cup op het programma, een tornooi waaraan RSC Anderlecht bijna elk jaar deelneemt.

En het waren de U17 van paars-wit die het toernooi wonnen, met een 0-2-zege in de finale tegen niemand minder dan Real Madrid. Die tegenstander hadden ze in de groepsfase trouwens ook al ontmoet, en verslagen, in een parcours waarin Anderlecht al zijn wedstrijden won.

Rami Lougmani, een naam om te onthouden

RSC Anderlecht volgt zo Ajax Amsterdam op de erelijst op, nadat de Nederlanders de vorige twee edities in eigen huis hadden gewonnen. De prijs voor beste speler van het toernooi ging naar een talent van Neerpede waar we ongetwijfeld nog meer van zullen horen: Rami Lougmani, die onlangs zijn eerste profcontract ondertekende. Lougmani werd ook topschutter van het toernooi met vijf doelpunten.

In de finale waren het echter Cheikh Dieng en Jayden Onia-Seke, twee andere grote talenten — die laatste mocht zelfs al meetrainen met de A-kern — die de titelgoals maakten voor Sporting Anderlecht.

Anderlecht won de Future Cup eerder al in 2011, 2013 en 2015. Dennis Praet werd in 2011 uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, Nabil Jaadi in 2013. In 2019 was het Anouar Ait El Hadj die die prijs pakte, nadat hij toen ook al topschutter van het toernooi was geworden.



