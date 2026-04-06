Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De supporters van Anderlecht hadden maandag toch nog één reden om te vieren: terwijl de A-ploeg in Brugge een voetballes kreeg, won de U17 de prestigieuze Olympia Future Cup.

Meerdere Europese topclubs namen dit weekend deel aan het prestigieuze jeugdtoernooi op trainingscomplex De Toekomst van Ajax. Maandag stond de finale van de Olympia Future Cup op het programma, een tornooi waaraan RSC Anderlecht bijna elk jaar deelneemt.

En het waren de U17 van paars-wit die het toernooi wonnen, met een 0-2-zege in de finale tegen niemand minder dan Real Madrid. Die tegenstander hadden ze in de groepsfase trouwens ook al ontmoet, en verslagen, in een parcours waarin Anderlecht al zijn wedstrijden won.

Rami Lougmani, een naam om te onthouden

RSC Anderlecht volgt zo Ajax Amsterdam op de erelijst op, nadat de Nederlanders de vorige twee edities in eigen huis hadden gewonnen. De prijs voor beste speler van het toernooi ging naar een talent van Neerpede waar we ongetwijfeld nog meer van zullen horen: Rami Lougmani, die onlangs zijn eerste profcontract ondertekende. Lougmani werd ook topschutter van het toernooi met vijf doelpunten.

In de finale waren het echter Cheikh Dieng en Jayden Onia-Seke, twee andere grote talenten — die laatste mocht zelfs al meetrainen met de A-kern — die de titelgoals maakten voor Sporting Anderlecht.

Anderlecht won de Future Cup eerder al in 2011, 2013 en 2015. Dennis Praet werd in 2011 uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, Nabil Jaadi in 2013. In 2019 was het Anouar Ait El Hadj die die prijs pakte, nadat hij toen ook al topschutter van het toernooi was geworden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 1-1 JaKu JaKu over Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan" JaKu JaKu over Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - Anderlecht: 4-2 A30 A30 over Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak Dirk ie Dirk ie over Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Allemaal op vakantie geweest" Boktor Boktor over Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge Boktor Boktor over Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge Boktor Boktor over Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen" Goro Goro over Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved