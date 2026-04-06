Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

Enrick Llansana was na de nederlaag van RSC Anderlecht tegen Club Brugge bijzonder eerlijk in zijn analyse. Vooral de eerste helft liet natuurlijk diepe sporen na.

De middenvelder had geen moeite om het verschil te benoemen. “Club Brugge begon heel goed, maar wij waren ook gewoon dramatisch. Ze bleven maar komen en op een gegeven moment voel je je gewoon vernederd.”

Het middenveld van Anderlecht werd volledig overlopen en kon nauwelijks weerwerk bieden. “Zo’n eerste helft mag gewoon niet. Dat moeten we goed analyseren, want dit was niet goed genoeg.”

Na de pauze zag Llansana wel een reactie van zijn ploeg. “In de tweede helft hebben we het beter gedaan en konden we het zelfs nog rechttrekken. Ik denk dat we daar ook wel meer verdienden.”

Optrekken aan tweede helft

Een belangrijke rol daarin was weggelegd voor Mario Stroeykens. “Hij was vandaag echt de sleutel voor ons spel. Met hem erbij liep het veel beter.”

Bij de aansluitingstreffer groeide het geloof nog even. “Je baalt dat die 3-2 zo laat komt. Anders heb je meer tijd. Daarna moet je alles naar voren gooien en laat je automatisch ruimte.”



Toch wil Llansana niet spreken van een verloren zaak. “We gaan geen figurantenrol spelen. Dat is niet de bedoeling. We moeten realistisch blijven, maar we hebben in de tweede helft getoond dat er wel degelijk kwaliteit in deze ploeg zit.”

