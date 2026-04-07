Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

RSC Anderlecht kende een bijzonder moeilijke namiddag op het veld van Club Brugge. Vooral in de eerste helft kwam paars-wit er totaal niet aan te pas, met een zware 4-2 nederlaag als gevolg.

Ook Nathan De Cat kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. De jonge middenvelder, nochtans een van de revelaties van dit seizoen, ging mee ten onder in het collectieve falen van zijn ploeg.

Analist Hein Vanhaezebrouck had al vroeg twijfels bij de frisheid van De Cat. “Het viel mij in de opwarming al op: hij gaf me geen frisse indruk”, klonk het. De middenvelder oogde van bij de start niet op zijn gebruikelijke niveau.

Die indruk werd tijdens de wedstrijd alleen maar bevestigd. “Taravel vreesde voor een gebrek aan frisheid bij hem en dat hebben we ook gezien”, stelde Vanhaezebrouck achteraf. De Cat had het moeilijk om in het spel te komen en verloor opvallend veel duels.

De trip met de nationale ploeg zat nog in de benen bij Nathan De Cat

Na de pauze herpakte Anderlecht zich enigszins, maar echt overtuigen lukte niet meer. De Cat kwam iets beter voor de dag, al kon hij het verschil niet maken zoals eerder dit seizoen wel het geval was.

De omstandigheden speelden mogelijk een rol in zijn mindere prestatie. Na de trip met de nationale ploeg leek de tank niet volledig gevuld. Voor Anderlecht en De Cat wordt het nu zaak om snel te reageren in de resterende wedstrijden van de play-offs.