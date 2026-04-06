Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Club Brugge begon met een 4-2-zege tegen Anderlecht uitstekend aan de Champions' Play-offs, maar toch overheerste achteraf niet alleen tevredenheid. Simon Mignolet stoorde zich stevig aan het verval na rust.

Club Brugge heeft zijn Champions' Play-offs ingezet met een 4-2-overwinning tegen Anderlecht. De Bruggelingen staken er met kop en schouders bovenuit voor de rust, maar remden wat af in de tweede helft.

"We speelden een heel goede eerste helft en ik ben heel tevreden met de drie punten", opende Simon Mignolet na afloop bij DAZN. "Maar wat er na de rust gebeurde mag niet meer passeren. Dan gaan we onnodig punten laten liggen. Het is extra zuur als je dat zelf in de hand werkt, dat mag niet gebeuren."

Simon Mignolet ziet ondanks zege duidelijke werkpunten opduiken

Het verschil tussen de eerste helft en de tweede helft was dan ook enorm. "Hier kunnen we veel lessen uit trekken. We hebben eigenlijk geluk gehad dat het 3-0 was bij de rust, maar dit is iets wat niet kan."

De doelman van Club toonde zich duidelijk niet goed gezind bij de tegendoelpunten. "Ik was me eigenlijk al de hele tweede helft aan het opjagen aan die kanten omdat we in de kaarten van de tegenstander speelden. We moesten realistischer zijn en de bal in de ploeg houden. We kunnen niet spreken van stabiliteit als we het zelf aan Anderlecht gaan geven."

"Ze hadden ook niets meer te verliezen, of het nu 5 of 6-0 wordt maakt niet uit. We liepen dan allemaal naar voren en hadden het idee om nog te scoren, maar kregen een doelpunt tegen. Dat is gewoon niet slim. Daarin moeten we volwassenere worden", besluit Mignolet.

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

