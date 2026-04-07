Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

De situatie rond Romelu Lukaku zorgt voor spanningen bij SSC Napoli, maar binnen de spelersgroep klinkt vooral begrip. Terwijl de clubleiding streng reageert, kiezen zijn ploegmaats duidelijk de kant van de spits.

De rel ontstond toen Lukaku na zijn afzegging voor de nationale ploeg niet terugkeerde naar Napels, maar in België bleef om te revalideren. Dat viel niet in goede aarde bij de club, die liever had gezien dat alles in overleg gebeurde.

Sportief directeur Giovanni Manna hield zich op de vlakte, maar liet wel duidelijk verstaan dat er gevolgen kunnen volgen. “Niemand van ons zou hem verboden hebben om met zijn eigen fysiotherapeuten te werken, maar we hadden dat graag met hem besproken in Napels. Dat is niet gebeurd en daar zijn we niet blij om.” Hij voegde daaraan toe: “Ik denk en hoop dat Romelu over een week terugkomt. Maar hij weet dat er gevolgen zullen zijn.”

Ploegmaats steunen Lukaku na moeilijke periode

Binnen de kleedkamer klinkt echter een heel ander geluid. Leonardo Spinazzola toont veel begrip voor zijn ploegmaat. “We wachten en hopen met z’n allen op zijn terugkeer op het veld. Romelu heeft een moeilijk jaar achter de rug met het overlijden van zijn vader.”

De Italiaan benadrukt ook het menselijke aspect. “Hij is een heel emotioneel persoon. Hij is groot en sterk, maar ik noem hem de vriendelijke reus. We hebben al veel gepraat. Ik weet hoe hard hij heeft afgezien. Ik hoop dat dit alles snel overwaait.”

Ook Matteo Politano sluit zich daarbij aan en maakt duidelijk dat er intern geen spanningen zijn. “Voor ons is er geen probleem. Romelu is altijd correct geweest naar ons toe. Het is aan hem en de club om te beslissen.”