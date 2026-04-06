Reactie Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydel
Hans Vanaken blikte na de 4-2-zege van Club Brugge tegen Anderlecht terug op een wedstrijd met twee gezichten. Blauw-zwart domineerde voor rust, maar liet het na de pauze nog spannend worden. En dat konden maar weinig mensen begrijpen.

De aanvoerder was bijzonder lovend over de eerste helft. “Het was een perfecte helft qua totaalvoetbal. Pressing, duels, tweede ballen, kansen en doelpunten: alles zat erin. 3-0 was een correcte weergave van het spelbeeld.”

Na rust leek er nochtans geen vuiltje aan de lucht. “We starten de tweede helft eigenlijk nog goed, met ook nog een kleine mogelijkheid. Maar dan slik je een goal en voel je meteen dat er terug hoop komt bij Anderlecht.”

Vanaken zag ineens wat twijfel bij Club Brugge

Volgens Vanaken liet Club het daarna liggen in balbezit. “We hebben te weinig gebruikgemaakt van de ruimte die we kregen. En dan valt die tweede goal op een stom moment. Ik ben blij dat we snel de 4-2 konden maken.”

Toch was hij duidelijk kritisch voor zijn ploeg. “Na zo’n eerste helft mogen we de tegenstander nooit meer in de match laten komen. Bij die 3-1 is er hoop voor hen en twijfel bij ons.”

Die twijfel kroop ook zichtbaar in het spel. “We kwamen er niet goed meer uit. Misschien was er wat angst om te voetballen, wat totaal niet nodig was na zo’n sterke eerste helft.”

Vanaken ziet daarin een belangrijk werkpunt. “Eén doelpunt kan het spelbeeld veranderen, dat gebeurt vaak. Maar als je zo dominant bent, mag dat geen twijfel brengen.”

Uiteindelijk overheerst wel tevredenheid bij de middenvelder. “Voor mij is het belangrijkste dat we winnen. Dat hebben we gedaan. Dit is een goede start van de play-offs, en dat hadden we nodig.”

Tot slot keek hij al vooruit naar de volgende opdracht tegen STVV, die ze uit de titelrace kunnen slaan. “Onze bedoeling is om elke wedstrijd te winnen. Ook volgende week willen we dat doen, al weten we dat het daar altijd lastig is geweest.”
 

Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

