Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

Vincent Kompany trekt dinsdag met Bayern München naar het Bernabéu voor een topaffiche tegen Real Madrid. Rond Harry Kane blijft het nog even afwachten, al gaf de Belgische coach maandag wel een voorzichtig positief signaal.

Bayern München staat voor een van zijn belangrijkste wedstrijden van het jaar. Dinsdagavond spelen ze op verplaatsing tegen Real Madrid de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League. Vincent Kompany sprak maandag met de pers.

Een onderwerp dat niet ontweken kon worden was de situatie van Harry Kane. De spits kwam geblesseerd terug uit de interlandbreak en speelde afgelopen weekend niet. De medische staf wou hem klaarstomen voor de wedstrijd tegen Real.

Kompany wacht met beslissing over Kane tot laatste moment

Kane zit bij de selectie, maar volgens Kompany is het nog niet zeker of hij speelt. "Het was belangrijk dat hij vandaag veel kon trainen. Ik denk niet dat hij zijn ritme kwijt is", vertelde de Belgische oefenmeester van Bayern.

"We wachten af tot morgen en nemen dan een beslissing. Iedereen is beschikbaar, behalve Sven Ulreich. We hebben een geweldige kern en zijn klaar voor de twee wedstrijden", gaat Kompany verder, die nog wat verder inging op de kwetsuur van Kane.

Lees ook... Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"›

"Wanneer iemand een spierblessure heeft, is dat anders dan een ligamentblessure. Harry weet hoe belangrijk deze match is. Hij moet ook zelf aangeven of hij klaar is om te starten. We willen en moeten deze wedstrijd winnen. Morgen zullen we zien hoe het loopt", aldus Kompany.