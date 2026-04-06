Analyse Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig

Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig
Waar Standard stilaan stabiliteit in zijn prestaties heeft gevonden, is dat nog altijd niet het geval voor zijn X-factor Rafiki Saïd, die blijft schommelen tussen sterk en zwak. De Comorees heeft goud in de voeten, maar dat komt er niet steeds uit.

Met vijf doelpunten en drie assists in de competitie is Rafiki Saïd sinds het begin van het seizoen de meest beslissende speler van Standard. De Comorees is tegelijk ook topschutter van een ploeg die het minst productief is in onze Jupiler Pro League.

En waar Standard stilaan meer regelmaat in zijn prestaties heeft gevonden, met een reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag, blijft de 26-jarige winger zelf schommelen tussen heel sterk en erg matig. Het ontbreekt hem nog altijd aan constante prestaties.

Tegen verschillende topploegen in de competitie, zoals Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Genk, blonk Saïd uit. Maar in heel wat andere, minder prestigieuze wedstrijden is hij achtergebleven of zelfs haast onzichtbaar gebleven.

Zoals ook zaterdag nog in Leuven liet de ex-speler van Troyes te veel liggen in de zone van de waarheid. In zijn laatste actie ontbreekt het te vaak aan precisie, en wanneer hij het verschil niet kan maken, lijkt hij zijn talent soms te willen forceren. Dan grijpt hij terug naar herhaalde schijnbewegingen die ondertussen bij zowat elke verdediging bekend zijn en veel minder vaak resultaat opleveren.

Standard heeft zijn regelmaat gevonden, Rafiki Saïd zoekt er nog naar

Het seizoen van Rafiki Saïd is eigenlijk niet eenvoudig te omschrijven. Hoe streng kan je zijn voor een speler die afgelopen zomer aankwam, geen centrumspits is, niet altijd op zijn beste positie speelt, maar in de reguliere competitie toch betrokken was bij 33 procent van de goals van zijn ploeg?

Toch lijkt de international, met twintig caps en acht doelpunten, tot veel meer in staat. Zijn kwaliteiten aan de bal doen denken aan enkele van de beste spelers die de voorbije jaren in onze competitie rondliepen. Alleen waren die in de laatste derde veel efficiënter en veel scherper op de momenten waarop het echt pijn moest doen.

Zijn uitspraken doen anders vermoeden, maar soms wekt Rafiki Saïd de indruk dat hij zijn wedstrijden een beetje uitkiest, of zich toch net iets te goed voelt voor minder aansprekende tegenstanders. Dat leidt er soms toe dat hij te veel alleen wil doen of minder nauwkeurig is in zijn beslissende actie.

Saïd is de X-factor van Standard en de 26-jarige heeft ruimschoots de kwaliteiten om in een van de vijf grote Europese competities te spelen. Maar om deze zomer echt een interessant bod op tafel te krijgen voor alle partijen, zal hij veel constanter moeten presteren en zich vaker in de kijker moeten spelen. En precies daar wringt vandaag nog het schoentje, tot spijt van Standard, dat maar al te goed weet hoeveel gevaarlijker het is wanneer de Comorees zijn beste niveau haalt.

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

20:31
Dender leeft nog na verrassende zege: Yannick Ferrera spreekt duidelijke taal

20:24
STVV voelt zich benadeeld door arbitrage tegen Union SG: strafschopfase blijft nazinderen

20:00
Toch reden om te vieren bij Anderlecht: U17 wint prestigieus toernooi

19:40
🎥 Charles De Ketelaere schittert in Italië en beleeft topnamiddag met Atalanta

19:20
Anderlecht likt wonden: "Voelden ons vernederd, maar gaan geen figurantenrol spelen"

18:15
2
Fedde Leysen plots Congolees international? Aprilgrap rond Union-speler loopt volledig uit de hand

18:40
🎥 Ook deze kant heeft hij: Domenico Tedesco zoals we hem nooit zagen bij de Rode Duivels

18:20
Hans Vanaken fileert wat er misliep in de tweede helft tegen Anderlecht: "Maar eerste was totaalvoetbal"

17:45
Standard-spits Dennis Ayensa legt opvallend penaltymoment uit en droomt intussen van WK tegen België

13:02
Met de rug tegen de muur: Dender zorgt voor kleine stunt in kelderkraker tegen La Louvière

17:57
Simon Mignolet ondanks duidelijke zege scherp voor Club Brugge: "Dit is iets wat niet kan"

17:40
1
Augustinsson is scherp voor Anderlecht na pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge

17:20
1
Jérémy Taravel scherp voor Anderlecht, maar zag ook wie er positief bovenuit stak

16:45
2
Eén lichtpunt en heel veel buizen: onze punten voor Anderlecht na pijnlijke namiddag in Brugge

17:00
3
Furieuze Ivan Leko komt ineens met héél verrassende tirade over zijn internationals: "Gebrek aan respect"

16:20
1
Vanhaezebrouck is snoeihard en komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:30
Meteen extra goed nieuws voor Genk na zege tegen Antwerp

15:30
1
Colin Coosemans spaart Anderlecht niet na vreselijke eerste helft tegen Club Brugge

16:02
3
Club Brugge speelt Anderlecht één helft van kastje naar muur en terug, maar... vergeet statement te maken

15:25
Gemaskerde supporters wachten bus op: Adnan Januzaj in een ware nachtmerrie

15:00
2
🎥 Ze kregen een warm welkom: twee opvallende gasten op Jan Breydel voor Club Brugge-Anderlecht

14:20
Heel goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern voor CL-kraker tegen Real Madrid

14:00
Manchester City verliest jaar na Kevin De Bruyne ook nog dit icoon

13:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het somber in en vreest pijnlijk scenario voor Anderlecht

12:40
Rik De Mil wil er staan met KAA Gent, maar mist sterkhouders: "Patron op het middenveld"

12:20
Club Brugge - Anderlecht: één statistiek per ploeg om de burger moed te geven

12:00
De zwakte van de Brugse kern waarvan Anderlecht en anderen kunnen profiteren

11:40
2
Wordt Club Brugge bevoordeeld door kalendermaker? Vanhaezebrouck spreekt: "Ik vind dat raar"

11:20
9
LIVE: KAA Gent wil tegen Mechelen tonen dat het meteen klaar is voor fysieke en mentale strijd

10:45
🎥 Puskas-award? Goalie scoort vanop 80 meter!

11:00
1
Deschacht, Nainggolan en Stijnen over de titelstrijd: "Je wil toch niet dat zij kampioen worden?"

10:30
1
Wim De Coninck zegt meteen waar het op staat voor Club Brugge tegen Anderlecht: "Bang hartje"

10:00
Atlético Madrid afgetroefd? 'Anderlecht heeft jonkie op proef tijdens prestigieus toernooi'

09:30
3
KV Kortrijk op weg naar promotie ... of toch nog Beerschot? Ook strijd om plaats 6 wordt nog hyperspannend

09:00
2
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor opvolger Mignolet: prijskaartje is bekend'

08:40
6

