Probleem voor Standard: Rafiki Saïd kan veel meer, maar toont het nog veel te weinig

Waar Standard stilaan stabiliteit in zijn prestaties heeft gevonden, is dat nog altijd niet het geval voor zijn X-factor Rafiki Saïd, die blijft schommelen tussen sterk en zwak. De Comorees heeft goud in de voeten, maar dat komt er niet steeds uit.

Met vijf doelpunten en drie assists in de competitie is Rafiki Saïd sinds het begin van het seizoen de meest beslissende speler van Standard. De Comorees is tegelijk ook topschutter van een ploeg die het minst productief is in onze Jupiler Pro League.

En waar Standard stilaan meer regelmaat in zijn prestaties heeft gevonden, met een reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag, blijft de 26-jarige winger zelf schommelen tussen heel sterk en erg matig. Het ontbreekt hem nog altijd aan constante prestaties.

Tegen verschillende topploegen in de competitie, zoals Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en Genk, blonk Saïd uit. Maar in heel wat andere, minder prestigieuze wedstrijden is hij achtergebleven of zelfs haast onzichtbaar gebleven.

Zoals ook zaterdag nog in Leuven liet de ex-speler van Troyes te veel liggen in de zone van de waarheid. In zijn laatste actie ontbreekt het te vaak aan precisie, en wanneer hij het verschil niet kan maken, lijkt hij zijn talent soms te willen forceren. Dan grijpt hij terug naar herhaalde schijnbewegingen die ondertussen bij zowat elke verdediging bekend zijn en veel minder vaak resultaat opleveren.

Standard heeft zijn regelmaat gevonden, Rafiki Saïd zoekt er nog naar

Het seizoen van Rafiki Saïd is eigenlijk niet eenvoudig te omschrijven. Hoe streng kan je zijn voor een speler die afgelopen zomer aankwam, geen centrumspits is, niet altijd op zijn beste positie speelt, maar in de reguliere competitie toch betrokken was bij 33 procent van de goals van zijn ploeg?





Toch lijkt de international, met twintig caps en acht doelpunten, tot veel meer in staat. Zijn kwaliteiten aan de bal doen denken aan enkele van de beste spelers die de voorbije jaren in onze competitie rondliepen. Alleen waren die in de laatste derde veel efficiënter en veel scherper op de momenten waarop het echt pijn moest doen.

Zijn uitspraken doen anders vermoeden, maar soms wekt Rafiki Saïd de indruk dat hij zijn wedstrijden een beetje uitkiest, of zich toch net iets te goed voelt voor minder aansprekende tegenstanders. Dat leidt er soms toe dat hij te veel alleen wil doen of minder nauwkeurig is in zijn beslissende actie.

Saïd is de X-factor van Standard en de 26-jarige heeft ruimschoots de kwaliteiten om in een van de vijf grote Europese competities te spelen. Maar om deze zomer echt een interessant bod op tafel te krijgen voor alle partijen, zal hij veel constanter moeten presteren en zich vaker in de kijker moeten spelen. En precies daar wringt vandaag nog het schoentje, tot spijt van Standard, dat maar al te goed weet hoeveel gevaarlijker het is wanneer de Comorees zijn beste niveau haalt.